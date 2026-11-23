В Україну насуваються морози, а разом із ними зростають і побоювання щодо нової енергетичної кризи. Хоча запаси газу в країні перевищують встановлений урядом мінімум, це ще не гарантує теплих батарей взимку. Фокус з'ясував, чи справді Україні загрожує дефіцит "блакитного палива", чому експерти розходяться в оцінках необхідності імпорту та за яких умов навіть мільярди кубометрів газу в сховищах не врятують українців від холоду.

Цього тижня, за прогнозами метеорологів, в Україні очікується різке похолодання — температура повітря в деяких регіонах опуститься до мінус 10 градусів. А це означає, що споживання газу для опалення різко зросте. Наприклад, російські ЗМІ зараз пишуть, що Україні для проходження опалювального сезону не вистачає 800 млн кубометрів газу, і що відсутність цього обсягу значно ускладнить переживання зими.

Виконуючий обов'язки генерального директора НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко повідомив, що компанія досягла показника у 16 млрд куб. м газу в сховищах, незважаючи на те, що цього року російські удари по її об'єктах значно почастішали.

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А минулого опалювального сезону Україна розпочинала з запасами менше ніж 14 млрд куб. м. Згідно з урядовими розрахунками, для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм необхідно було накопичити 14,6 млрд куб. м газу, тоді як критично необхідний мінімум становить 13,2 млрд кубометрів.

Отже, наразі запаси газу перевищують обсяг, необхідний для перезимування за базовим сценарієм, зазначили в компанії.

Однак, оскільки в країні вже розпочався опалювальний сезон, на сьогодні в сховищі газу залишилося менше — близько 15,5 млрд. Проте, на думку енергетичного експерта Юрія Корольчука, цього обсягу загалом вистачить для проходження опалювального сезону.

"Минулого року ситуація була схожою. Незважаючи на те, що спочатку у сховища закачали близько 13 млрд куб. м газу, до кінця опалювального сезону залишилося приблизно 10 млрд. Зокрема, це сталося через російські удари по енергетичній інфраструктурі, які призвели до зупинки ТЕЦ та перебоїв із теплопостачанням. Крім того, під час відключень електроенергії багато споживачів не могли користуватися газовими котлами, а в деяких регіонах через відсутність електроенергії зупинялися теплоцентралі. І зима була морозною", — розповідає Фокусу експерт.

Головні ризики — удари по газовидобутку

Наразі головний ризик для української газової системи — можливі нові удари по газовидобувних об’єктах у Полтавській та Харківській областях. До атак видобуток становив близько 50 млн куб. м на добу, однак згодом знизився приблизно до 40 млн.

"Якщо російські удари призведуть до подальшого стійкого скорочення видобутку, наприклад, до 20 млн куб. м на добу, можуть виникнути проблеми з підтриманням необхідного тиску в газотранспортній системі. Тоді доведеться активніше видобувати газ із підземних сховищ і направляти його в регіони, що найбільше постраждали, насамперед на південь і схід країни", — вважає енергетичний експерт.

Крім того, за його словами, багато чого залежатиме від ситуації з теплопостачанням. Якщо ТЕЦ та котельні продовжуватимуть працювати стабільно, споживання газу залишиться високим. У поєднанні зі зниженням власного видобутку це може призвести до дефіциту вже в лютому. Якщо ж триватимуть перебої з електропостачанням та опаленням, споживання газу скоротиться. У такому разі навіть за умови зниження видобутку наявних запасів, ймовірно, вистачить.

За оцінкою експерта, якщо до кінця січня 2027 року у сховищах залишиться близько 13 млрд куб. м газу, Україна зможе з достатньою ймовірністю протриматися й у лютому. Однак багато чого залежатиме від інтенсивності російських атак та можливостей оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

А щодо планів закупівлі імпортного газу — обговорювалася закупівля близько 400 млн кубометрів вартістю приблизно 400 млн доларів, зокрема його постачання через компанію ORLEN, від чого, на його думку, за нинішнього рівня запасів і споживання можна відмовитися. Заощадити.

Отже, підкреслює експерт, наразі підстав для жорсткої економії газу немає. Україна має значні запаси. Головними чинниками, які визначатимуть ситуацію до кінця зими, стануть збереження газовидобувної інфраструктури, стабільність теплопостачання та темпи споживання газу.

Цього року Україна продавала "зайвий" газ

У свою чергу енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що наразі споживання газу знизилося, і це пов’язано насамперед зі скороченням споживання з боку промисловості. Закрилися великі споживачі "блакитного палива" — металургія та хімічна галузь.

"Порівняно з довоєнним періодом, коли працювали всі підприємства і території не були окуповані, зараз нам потрібно набагато менше газу. Наприклад, для забезпечення енергетики достатньо близько 4 млрд куб. м газу, тоді як у сховищах є щонайменше 11 млрд. Йдеться про те, що навіть без урахування буферного газу, який іноді включають у загальні підрахунки, наявних запасів вистачить і для енергетики, і для приготування їжі, і для опалення, і для всіх інших потреб. Більше того, рік тому газу в сховищах було значно менше, але його все одно вистачило", — розповідає експерт Фокусу.

Наприкінці опалювального сезону 2026 року в наявності залишалося буквально близько півмільярда кубометрів, а минула зима була значно суворішою за всі попередні.

"Існує поняття страхового, або стратегічного, запасу, який можна додатково формувати. У рамках такого запасу передбачено певний резерв. Але стверджувати, що нам не вистачає газу, однозначно не можна", — вважає Геннадій Рябцев.

Звісно, газ потрібно використовувати раціонально, підкреслює експерт. Не варто марно витрачати його, наприклад, на обігрів вулиць. Але загалом ситуація з газом більш-менш нормальна. Показово, що в жовтні уряд дозволив експорт газу. Тобто заборону на експорт газу було скасовано, і наші газовидобувні компанії направили частину видобутого палива на експорт.

"Навіть якщо експорт газу дозволили, це означає, що його справді вистачає. Інакше ніхто б не ухвалив такого рішення", — зазначив експерт.

І наголосив, що газу вистачить на весь опалювальний сезон. І тим більше не буде його погодинного відключення — це технічно неможливо. На відміну від електроенергії, для газових мереж стабілізаційні графіки (погодинні відключення) не застосовуються. Якщо газопостачання припиняється — воно просто припиняється, без графіків.

Газ є, але це не гарантує, що батареї будуть теплими

Наявність газу у сховищі не гарантує опалення, підкреслюють енергетичні експерти. Низка газових теплових електростанцій, звичайно, може скоротити споживання, але багато що залежить не тільки від економії, а й від зовнішніх чинників: чи будуть по них прилітати ракети чи дрони. ТЕЦ дуже вразливі. Наприклад, київські ТЕЦ не тільки виробляють електроенергію, а й забезпечують роботу важливих об’єктів енергоінфраструктури — на них розташовані трансформаторні підстанції, які живлять київську енергосистему. Тому будь-який удар по київських ТЕЦ — це насамперед удар і по об’єктах енергоінфраструктури, які там знаходяться.

Додаткових проблем додає й ситуація з резервним теплопостачанням: Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури не запустило жодної з котелень, які мали забезпечити резервне теплопостачання в зоні Дарницької ТЕЦ у Києві. У Державному агентстві визнали, що під час будівництва додаткової теплової генерації було пропущено безліч деталей.

Тобто навіть за наявності достатніх запасів газу тепло може не дійти до споживачів — через вразливість ТЕЦ до ударів та неготовність резервних котелень.

Як писав Фокус, із настанням холодів Росія не відмовилася від ідеї спровокувати енергетичну кризу в Україні. Удари по енергооб’єктах тривають. А нещодавно Росія масовано атакувала чотири ТЕС України, поставивши під загрозу не лише електропостачання, а й опалювальний сезон.

Напередодні НАК "Нафтогаз" розробила структурну матрицю з 24 ймовірних сценаріїв переживання зими на поточний опалювальний сезон, зокрема з урахуванням температурних режимів, інтенсивності обстрілів, ураження різних об’єктів тощо. Про це "Суспільному" розповів виконувач обов’язків голови правління компанії Сергій Федоренко.

За його словами, з усіх можливих сценаріїв для реалізації було обрано "консервативно-негативний" та "найгірший із можливих".