Украина получит 5 млн евро от Евросоюза на ядерную безопасность

Предполагается, что в ходе проекта проведут улучшение системы радиационного мониторинга водных ресурсов.

Ольга Стефанишина, которая является вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, 28 декабря подписала соглашение, подразумевающее финансирование Годовой программы действий 2020 по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности между Правительством Украины и Европейской Комиссией, информирует правительственный портал

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Политик объяснила, что в Украине при поддержке ЕС стартует проект, целью которого будет усовершенствование безопасного поведения с радиоактивными отходами и ядерным топливом.

Кроме того, комментируя данную новость, она заявила, что этот проект поспособствует экологической реабилитации уже существующих ядерных объектов.

Сообщается, что сумма проекта составит 6,5 миллиона евро. Показательно, что Украине нужно будет заплатить всего 1, 5 миллиона, а остальные затраты покроет ЕС.

Также информируется, что в ходе проекта будет проведено улучшение системы радиационного мониторинга водных ресурсов.

К тому же, стало известно, что работа проекта будет направлена на разработку рекомендаций по возможным вариантам и технологическим решениям для будущего управления пунктом захоронения радиоактивных отходов "Подлесный".

Напомним, что пункт "Подлесный" был построен в срочном порядке, после того как в Чернобыле случилась катастрофа и был открыт в декабре 1986 года. Считается, что именно неблагоприятное месторасположения пункта может стать причиной серьезной экологической проблемой.

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