Україна отримає 5 млн євро від Євросоюзу на ядерну безпеку

Передбачається, що під час проєкту буде проведено покращення системи радіаційного моніторингу водних ресурсів.

Ольга Стефанішина, яка є віцепрем'єр-міністринею з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, 28 грудня підписала угоду, що передбачає фінансування Річної програми дій 2020 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Урядом України та Європейською Комісією, інформує урядовий портал.

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Політикиня пояснила, що в Україні за підтримки ЄС стартує проєкт, який має на меті удосконалення безпечної поведінки з радіоактивними відходами та ядерним паливом.

Крім того, коментуючи цю новину, вона заявила, що цей проєкт сприятиме екологічній реабілітації вже наявних ядерних об'єктів.

Повідомляється, що сума проєкту становитиме 6,5 мільйонів євро. Показово, що Україні потрібно буде заплатити лише 1,5 мільйони, а решту витрат покриє ЄС.

Також інформується, що під час проєкту буде проведено покращення системи радіаційного моніторингу водних ресурсів.

До того ж, стало відомо, що робота проєкту буде спрямована на розробку рекомендацій щодо можливих варіантів і технологічних рішень для майбутнього управління пунктом поховання радіоактивних відходів "Підлісний".

Нагадаємо, що пункт "Підлісний" був побудований терміново, після того як у Чорнобилі трапилася катастрофа і був відкритий у грудні 1986 року. Вважається, що несприятливе розташування пункту може стати причиною серйозної екологічної проблеми.

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