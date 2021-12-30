В России Деды морозы покатали сирот на ракетных установках (фото)

Российские военные утверждают, что решили покатать детей на ракетной установке после письма Ярослава из села Чернцы.

Командование Ракетных войск стратегического назначения решило принять участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". История началась с пожелания мальчика, который оставил конверт на новогодней елке. Именно "посмотреть и прокатиться на большой ракете "Ярс", которую он увидел по телевизору во время парада было его сокровенной мечтой, передает пресс-служба Минобороны РФ.

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Отмечается, что конверт, оставленный Ярославом из села Чернцы попал в руки первому заместителю командующего РВСН генерал-лейтенанту Игорю Фазлетдинову.

Таким образом военные решили принять участие в акции и порадовать не только Ярослава, но и его друзей и одноклассников из Лежневской школы-интернат.

В ходе экскурсии, военнослужащие Ракетных войск продемонстрировали кабины комплексов, а также рассказали о некоторых функциях. Но на этом посещение стратегического объекта не закончилось. Также детям продемонстрировали боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М" и беспилотные летательные аппараты для охраны ракетного комплекса "Ярс".

[ + – ] Ярослав в кабине "Ярса"

Сообщается, что закончилась экскурсия праздничным застольем в столовой для командования ракетного соединения.

"Ярс" – это российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой.

[ + – ] Комплекс "Ярс"

Напомним, гиперзвуковые ракеты и беспилотники российского производства попали в десятку наиболее упоминаемых вооружений планеты этого года.

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