Самое популярное вооружение 2021: российские ракеты и дроны в десятке

Российские гиперзвуковые ракеты и беспилотные авиационные комплексы попали в топ-10 наиболее упоминаемых вооружений планеты этого года.

Несмотря на всемирный кризис последних лет, большинство армий мира продолжают активно перевооружатся, а стабильное появление передовых технологий уже не стает новинкой для оружейного рынка планеты. Не дремлет и Россия. Более того, некоторые российские технологии попали десятку наиболее упоминаемых вооружений в 2021 году по версии французского информационного агентства meta-defense.

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В материале отмечается, что благодаря российской гиперзвуковой авиационной ракете "Кинжал" и противокорабельной "Циркон", которые примут на вооружение в 2022 году, разработка гиперзвуковых ракет стала приоритетом для перевооружений многих стран мира. Кроме того, сообщается, что у Запада уже есть несколько программ противоракетного перехвата, но в ближайшее время Россия и Китай, у которого также есть гиперзвуковое оружие, станет главным преимуществом, что Запад упустил.

Ранее мы сообщали, что в РФ впервые запустили гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки.

В список наиболее упоминаемых вооружений также попал российский беспилотник С-70 "Охотник-Б". Это тяжелый ударный БПЛА, разработки компании "Сухой". Он впечатлил европейцев взлетной массой 20 тонн и дальностью полета в 4000 км. Кроме того, сообщается, что компания планирует создать 2-х местный самолет Су-57, который сможет управлять 4 беспилотниками С-70 "Охотник-Б".

Ранее Фокус сообщал, что 20-тонный ударный БПЛА "Охотник" проходит летные испытания в РФ, а его серийное производство должно стартовать в 2024 году.