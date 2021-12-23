Найпопулярніше озброєння 2021: російські ракети та дрони в десятці

Російські гіперзвукові ракети та безпілотні авіаційні комплекси потрапили до топ-10 найбільш згадуваних озброєнь планети цього року.

Незважаючи на всесвітню кризу останніх років, більшість армій світу продовжують активно переозброюватися, а стабільна поява передових технологій вже не стає новинкою для збройового ринку планети. Не спить і Росія. Ба більше, деякі російські технології потрапили до десятки найзгадуваніших озброєнь у 2021 році за версією французького інформаційного агентства meta-defense.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

У матеріалі наголошується, що завдяки російській гіперзвуковій авіаційній ракеті "Кинжал" та протикорабельній "Циркон", які приймуть в озброєння у 2022 році, розробка гіперзвукових ракет стала пріоритетом для переозброєнь багатьох країн світу. Крім того, повідомляється, що Захід вже має кілька програм протиракетного перехоплення, але найближчим часом Росія і Китай, у якого також є гіперзвукова зброя, стане головною перевагою, яку Захід упустив.

Раніше ми повідомляли, що в РФ вперше запустили гіперзвукову ракету "Циркон" із атомного підводного човна.

У список найбільш згадуваних озброєнь також потрапив російський безпілотник С-70 "Мисливець-Б". Це важкий ударний БПЛА, розробка компанії "Сухий". Він вразив європейців злітною масою 20 тонн і дальністю польоту 4000 км. Крім того, повідомляється, що компанія планує створити 2-х місний літак Су-57, який зможе керувати 4 безпілотниками С-70 "Мисливець-Б".

Раніше Фокус повідомляв, що 20-тонний ударний БПЛА "Мисливець" проходить льотні випробування в РФ, а його серійне виробництво має стартувати у 2024 році.