Моргенштерн отправил в сибирские детдома наборы "666" с суши и роллами

Не все детские дома приняли подарок от скандального музыканта. Одни – из-за страха перед начальством, другие – из-за карантина.

Российский рэпер Моргенштерн, он же Алишер Валеев, решил порадовать сотрудников и воспитанников 14 детских домов Сибири, но сделал это весьма своеобразно. Музыкант, который сейчас находится в Дубае вместе со своей женой Диларой, заказал для них наборы суши и роллов под названием "666", сообщает Telegram-канал "Сибирь медиа".

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По информации ресурса, наборы разработала сеть ресторанов "Сан Суши Сендо" по заказу рэпера. В них входят шесть контейнеров и открытка с поздравлениями с Новым годом и благодарностью за помощь детям.

Щедрость и внимание Моргенштерна оценили далеко не во всех заведениях. Большинство детдомов отказались принимать подарки, боясь реакции начальства. Однако учреждения в Черемхово, Братске, Саянске, Красноярске, Тайшете и Сосновоборовске не отказались от наборов.

[ + – ] В набор входят шесть контейнеров в суши и ролами и открытка Фото: https://t.me/sibirmedia

Представительница сети ресторанов, разработавших подарки, пояснила, что сотрудники остальных детдомов отказались от наборов из-за того, что в учреждениях был карантин, поэтому пропускать чужих запрещалось.

"Некоторые воспитательные учреждения были закрыты на карантин, в некоторых сотрудники побоялись пускать посторонних из-за пандемии коронавируса, были случаи, что побоялись, как на это отреагирует руководство. Таких случаев, что кого-то испугала репутация артиста, не было", – подчеркнула она.

[ + – ] Сотрудница детдома с подарком от Моргенштерна Фото: https://t.me/sibirmedia

Как известно, сейчас опальный российский музыкант, которому запрещен въезд в Украину, переживает не лучшие времена. В сентябре руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Моргенштерн и некоторые другие артисты работают на "иностранные организации". В свою очередь Алишер посоветовал Екатерине, которая является дочерью сенатора Елены Мизулиной, не пиариться на его имени.

Однако на этом не закончилось. 23 ноября глава Следкома РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в том, что он продает наркотики в соцсетях.

Улетев в Дубай, певец уже вскоре опубликовал новый клип, в котором объяснил мотивы своего отъезда из России и сказал, когда вернется обратно.