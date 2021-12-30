Моргенштерн відправив до сибірських дитбудинків набори "666" із суші та ролами

Не всі дитячі будинки взяли подарунок від скандального музиканта. Одні – через страх перед начальством, інші – через карантин.

Російський репер Моргенштерн, він же Алішер Валєєв, вирішив порадувати співробітників та вихованців 14 дитячих будинків Сибіру, але зробив це дуже своєрідно. Музикант, який зараз перебуває в Дубаї разом зі своєю дружиною Діларою, замовив для них набори суші та ролів під назвою "666", повідомляє Telegram-канал "Сибір медіа".

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За інформацією ресурсу, набори розробила мережа ресторанів "Сан Суші Сендо" на замовлення репера. У них входять шість контейнерів та листівка з привітаннями з Новим роком та вдячністю за допомогу дітям.

Щедрість та увага Моргенштерна оцінили далеко не у всіх закладах. Більшість дитбудинків відмовилися приймати подарунки, боячись реакції начальства. Проте установи в Черемхові, Братську, Саянську, Красноярську, Тайшеті та Сосновоборовську не відмовилися від наборів.

[ + – ] У набір входять шість контейнерів із суші та ролами і листівка Фото: https://t.me/sibirmedia

Представниця мережі ресторанів, які розробили подарунки, пояснила, що співробітники решти дитбудинків відмовилися від наборів через те, що в установах був карантин, тому пропускати чужих заборонялося.

"Деякі виховні установи були закриті на карантин, у деяких співробітники побоялися пускати сторонніх через пандемію коронавірусу, були випадки, що побоялися, як на це відреагує керівництво. Таких випадків, що когось злякала репутація артиста, не було", — наголосила вона.

[ + – ] Співробітниця дитбудинку з подарунком від Моргенштерна Фото: https://t.me/sibirmedia

Як відомо, наразі опальний російський музикант, якому заборонено в'їзд в Україну, переживає не найкращі часи. У вересні керівник Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна заявила, що Моргенштерн та деякі інші артисти працюють на "іноземні організації". Алішер порадив Катерині, яка є дочкою сенатора Олени Мізуліної, не піаритися на його імені.

Проте на цьому не скінчилося. 23 листопада голова Слідкому РФ Олександр Бастрикін звинуватив Моргенштерна в тому, що він продає наркотики у соцмережах.

Полетівши в Дубай, співак уже незабаром опублікував новий кліп, у якому пояснив мотиви свого від'їзду з Росії та сказав, коли повернеться назад.