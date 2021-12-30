У Росії Діди морози покатали сиріт на ракетних установках (фото)

Російські військові стверджують, що вирішили покатати дітей на ракетній установці після листа Ярослава із села Чернці.

Командування Ракетних військ стратегічного призначення вирішило взяти участь у Всеросійській благодійній акції "Ялинка бажань". Історія почалася з побажання хлопчика, який залишив конверт на новорічній ялинці. Саме "подивитися та прокататися на великій ракеті "Ярс", яку він побачив по телевізору під час параду, було його потаємною мрією, передає пресслужба Міноборони РФ.

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Зазначається, що конверт, залишений Ярославом із села Чернці, потрапив до рук першого заступника командувача РВСН генерал-лейтенанта Ігоря Фазлетдінова.

Таким чином військові вирішили взяти участь в акції та порадувати не лише Ярослава, а й його друзів і однокласників із Лежнівської школи-інтернату.

Під час екскурсії військовослужбовці Ракетних військ продемонстрували кабіни комплексів, а також розповіли про деякі функції. На цьому відвідування стратегічного об'єкта не закінчилося. Також дітям продемонстрували бойову протидиверсійну машину "Тайфун-М" та безпілотні літальні апарати для охорони ракетного комплексу "Ярс".

[ + – ] Ярослав у кабіні "Ярса"

Повідомляється, що закінчилася екскурсія святковим гулянням у їдальні для командування ракетного з'єднання.

"Ярс" – це російський стратегічний ракетний комплекс із твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою.

[ + – ] Комплекс "Ярс"

Нагадаємо, гіперзвукові ракети та безпілотники російського виробництва потрапили в десятку найбільш згадуваних озброєнь планети цього року.

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