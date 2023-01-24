Залп 26 "Калибров": РФ вывела в Черное море четыре ракетоносителя, — ОК "Юг"

Российские военные увеличили число ракетоносителей в море, их общий залп может составить 28 ракет "Калибр".

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Россия вывела в Черное море до четырех ракетоносителей из своего корабельного флота. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования "Юг" от 24 января.

"В корабельной группировке вражеского флота в Черном море увеличено количество ракетоносителей. Среди 11 кораблей – три надводных и один подводный носитель "Калибров". Общий залп ракет может составлять 28", — говориться в сообщении.

Ранее, несмотря на штормовую погоду, Россия держала в Черном море три ракетоносителя.

Напомним, 17 января в ОК "Юг" сообщали, что российские военные сосредоточили в Черном море рекордное количество ракетоносителей, общий залп которых может составить 44 крылатые ракеты типа "Калибр".

9 января росСМИ писали, что в Москве на 96-м году жизни скончался руководитель российского военного концерна "Алмаз-Антей", создатель ракет "Калибр" Павел Камнев.