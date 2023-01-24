Залп 26 "Калібрів": РФ вивела в Чорне море чотири ракетоносія, — ОК "Південь"

Російські військові збільшили кількість ракетоносіїв у морі, їх загальний залп може становити 28 ракет "Калібр".

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Росія вивела до Чорного моря до чотирьох ракетоносіїв зі свого корабельного флоту. Про це йдеться у повідомленні пресслужби оперативного командування "Південь" від 24 січня.

"У корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 11 кораблів — три надводні і один підводний носій "Калібрів". Загальний залп ракет може становити 28", — йдеться в повідомленні.

Раніше, попри штормову погоду, Росія тримала в Чорному морі три ракетоносії.

Нагадаємо, 17 січня в ОК "Південь" повідомляли, що російські військові зосередили в Чорному морі рекордну кількість ракетоносіїв, загальний залп яких може становити 44 крилаті ракети типу "Калібр".

9 січня росЗМІ писали, що в Москві на 96-му році життя помер керівник російського військового концерну "Алмаз-Антей", творець ракет "Калібр" Павло Камнєв.