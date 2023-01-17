РФ у Чорному морі зосередила майже рекордну кількість "Калібрів", — командування "Південь" (відео)

Загроза нових ракетних ударів по Україні, за словами речниці відомства Наталії Гуменюк, зберігається, оскільки ракетоносії перебувають на бойовому чергуванні в морі.

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Сили оборони України володіють інформацією про перебування у Чорному морі шести ракетоносіїв, максимально можливий залп яких складає 44 крилаті ракети типу "Калібр". Про це 17 січня в ефірі національного телемарафону заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, Росія сконцентрувала у Чорному майже рекордну кількість крилатих ракет типу "Калібр". Сили оборони зафіксували перебування шести ракетоносіїв із максимально можливим залпом у 44 ракети, через що існує загроза ударів по українських містах.

"Ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які зараз перебувають на бойовому чергуванні, до 44 ракет. Знаходження в морі на бойових позиціях, спорядження і така їх кількість — все це може свідчити про продовження ракетних атак", — продовжила Гуменюк, коментуючи можливі нові удари ЗС РФ по Україні.

В ефірі національного телемарафону речниця ОК "Південь" уточнила, що 44 ракети типу "Калібр" — максимально можливий залп для шести ракетоносіїв. За її словами, під час масованого ракетного удару по Україні, який було здійснено 14 січня, частину снарядів було використано і до пункту базування заходив лише один російський корабель.

Найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, який було зафіксовано з першого дня повномасштабного вторгнення, оцінювався у 48 "Калібрів".

"Зараз показник близький до рекорду", — додав ведучий марафону, із чиєю заявою погодилася Наталія Гуменюк.

[ + – ] Загроза ракетних ударів по Україні зберігається через перебування у Чорному морі шести ракетоносіїв

Декількома днями раніше спікерка Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла про загрозу завдання ядерного удару по Україні ракетами "Кинжал". Офіцер не виключила, що Кремль може зважитися на застосування зброї масового ураження за умови, якщо на кону стоятиме імідж самої Росії.

15 січня в ефірі марафону речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат попереджав, що Росія може повторити удари по Києву з ракетних комплексів "С-300".