РФ в Черном море сосредоточила почти рекордное число "Калибров", — командование "Юг" (видео)

Угроза новых ракетных ударов по Украине, по словам спикера ведомства Натальи Гуменюк, сохраняется, поскольку ракетоносители находятся на боевом дежурстве в море.

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Силы обороны Украины владеют информацией о пребывании в Черном море шести ракетоносителей, максимально возможный залп которых составляет 44 крылатые ракеты типа "Калибр". Об этом 17 января в эфире национального телемарафона заявила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, Россия сконцентрировала в Черном почти рекордное количество крылатых ракет типа "Калибр". Силы обороны зафиксировали пребывание шести ракетоносителей с максимально возможным залпом в 44 ракеты, из-за чего существует угроза ударов по украинским городам.

"Мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, которые находятся сейчас на боевом дежурстве, до 44 ракет. Нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и такое их количество — все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак", — продолжила Гуменюк, комментируя возможные новые удары ВС РФ по Украине.

В эфире национального телемарафона спикер ОК "Юг" уточнила, что 44 ракеты типа "Калибр" — максимально возможный залп для шести ракетоносителей. По ее словам, в ходе массированного ракетного удара по Украине, который был осуществлен 14 января, часть снарядов была использована и в пункт базирования заходил только один российский корабль.

Наибольший показатель количества российских ракет в Черном море, который был зафиксирован с первого дня полномасштабного вторжения, оценивался в 48 "Калибров".

"Сейчас показатель близок к рекорду", — добавил ведущий марафона, с чьим заявлением согласилась Наталья Гуменюк.

[ + – ] Угроза ракетных ударов по Украине сохраняется из-за пребывания в Черном море шести ракетоносителей

Несколькими днями ранее спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала об угрозе нанесения ядерного удара по Украине ракетами "Кинжал". Офицер не исключила, что Кремль может решиться на применение оружия массового поражения при условии, если на кону будет стоять имидж самой России.

15 января в эфире марафона спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат предупреждал, что Россия может повторить удары по Киеву из ракетных комплексов "С-300".