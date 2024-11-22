"Пришло время завершения": астрологический прогноз на 2025 год

Ведический астролог, астрокоуч Ания Анима рассказала, что по астрологическому прогнозу в 2025 году — старый мир завершается, начинается созревание нового.

2025 год обещает быть довольно ярким на события и турбулентным из-за целого ряда астрологических и циклических событий. Ведический астролог, астрокоуч Ания Анима специально для Фокуса рассказала, каким будет Новый 2025 год, через призму ведической нумерологии Джйотиш и сидерического зодиака.

По словам астролога, 2025 год завершает 9-летний планетарный цикл согласно ведической нумерологии и число года: 2+0+2+5+9 — число Марса. Это значит, многим процессам — хотим мы того или не хотим — пришло время завершения. Кроме этого, как уточнила Ания Анима, в 2025 году будут ретроградными все планеты, а это случается редко.

"Ретроградности планет показывают задержки, пересмотры, ограничения и напряжения в сферах по своим показателям. К счастью, в течение года будут и периоды без ретроградностей — именно их и стоит использовать для важных начинаний", — пояснила астролог.

Также, астролгиня добавила, что в 2025 году медленные планеты Юпитер и Сатурн, а также кармические узлы Раху и Кету меняют знаки и задают совершенно новые тренды. Более того, Юпитер, который традиционно раз в год меняет знак и раз в год становится ретроградным, в 2025 году изменит знак трижды и дважды будет ретроградировать, что свидетельствует о больших изменениях в правовом поле, об изменениях и пересмотрах мировоззренческих подходов, изменениях в сфере образования, финансовом секторе, а также в сфере семейных отношений у многих людей.

"В целом можно сказать, что в 2025 году мы столкнемся с существенными изменениями в нашей материальной реальности. Технологии сделают новый шаг вперед, климат заявит о себе с большей силой, и человечество получит необходимость многое пересмотреть, извлечь плоды своих прежних действий и столкнуться с новыми, ранее не обнаруженными или вообще не известными вызовами. При этом с абсолютной уверенностью можно сказать, что сейчас как все человечество, так и каждый человек проходит экзамен на человечность, а последующие годы потребуют от каждого умения ставить интересы социума перед своими эгоистическими интересами", — резюмировала астролог.

Напомним, ранее мы писали, что нумеролог ответила, ждать ли окончания войны в 2025 году.

Кроме этого, Фокус писал, в каких оттенках отмечать 2025 — год Зеленой Деревянной Змеи.