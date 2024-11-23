Год Марса: итоги и новые горизонты — что предвещает 2025 год?

2024 год подходит к концу, поэтому все в ожидании, что же принесет новый 2025 год. Именно поэтому астролог Ания Анима разработала астрологический прогноз на 2025 год в котором озвучила, что предвещает 2025 год и каким он будет.

2025 год по ведической нумерологии проходит под управлением Марса, завершая девятилетний цикл. Энергия Марса символизирует активность, решительность и способность доводить начатое до конца. Ведический астролог, астрокоуч Ания Анима специально для Фокуса рассказала, что предвещает 2025 год.

Так, по ее словам, в этом году человечество и каждый человек в отдельности столкнутся с важными вопросами: "Что из старого надо завершить, чтобы освободить место для нового?", "На что я трачу свои силы?" и "Во что мне действительно надо вложить свои силы и самое драгоценное, что я имею, — время жизни и внимание?"

"Этот год дает импульс завершить незаконченные дела, завершить старые отношения или проекты, которые больше не приносят пользы. Это время честно оценить, что больше не работает, и найти смелость отпустить ненужное. Марс также побуждает к действиям, требующим силы воли и четкого направления. 2025 год обещает принести турбулентность на уровне общества, включая экономические, климатические и социальные изменения. Важно сохранять ясность ума, быть готовыми адаптироваться и проявлять проактивность в сложных ситуациях", — пояснила астролог.

Ключевые рекомендации для года Марса

1. Завершайте начатое — старые проекты, нерешенные конфликты, накопившиеся проблемы.

2. Проявляйте смелость: страхи и сомнения могут сдерживать, но именно преодоление препятствий станет главным достижением года.

3. Ставьте новые цели. Год завершений — это не только конец, но и подготовка к следующему циклу.

"Марс учит нас действовать честно и решительно, освобождая пространство для новых возможностей. Этот год станет важным этапом личных и глобальных изменений", — пояснила Ания Анима.

Напомним, ранее мы писали, об астрологическом прогнозе на 2025 год.

Кроме этого, Фокус писал, что нумеролог ответила, ждать ли окончания войны в 2025 году.