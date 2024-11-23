Рік Марса: підсумки та нові горизонти - що віщує 2025 рік?

2024 рік підходить до кінця, тому всі в очікуванні, що ж принесе новий 2025 рік. Саме тому астролог Анія Аніма розробила астрологічний прогноз на 2025 рік в якому озвучила, що віщує 2025 рік та яким він буде.

2025 рік за ведичною нумерологією проходить під управлінням Марса, завершуючи дев'ятирічний цикл. Енергія Марса символізує активність, рішучість і здатність доводити розпочате до кінця. Ведичний астролог, астрокоуч Анія Аніма спеціально для Фокусу розповіла, що віщує 2025 рік.

Так, за її словами, цього року людство і кожна людина окремо зіткнуться з важливими питаннями: "Що зі старого треба завершити, щоб звільнити місце для нового?", "На що я витрачаю свої сили?" і "У що мені справді треба вкласти свої сили та найдорогоцінніше, що я маю, – час життя й увагу?"

"Цей рік дає імпульс завершити незакінчені справи, завершити старі стосунки або проєкти, які більше не приносять користі. Це час чесно оцінити, що більше не працює, і знайти сміливість відпустити непотрібне. Марс також спонукає до дій, що вимагають сили волі та чіткого напрямку. 2025 рік обіцяє принести турбулентність на рівні суспільства, включно з економічними, кліматичними та соціальними змінами. Важливо зберігати ясність розуму, бути готовими адаптуватися і проявляти проактивність у складних ситуаціях", — пояснила астролог.

Ключові рекомендації для року Марса

1. Завершуйте розпочате – старі проєкти, невирішені конфлікти, накопичені проблеми.

2. Проявляйте сміливість: страхи і сумніви можуть стримувати, але саме подолання перешкод стане головним досягненням року.

3. Ставте нові цілі. Рік завершень – це не тільки кінець, а й підготовка до наступного циклу.

"Марс вчить нас діяти чесно і рішуче, звільняючи простір для нових можливостей. Цей рік стане важливим етапом особистих і глобальних змін", — пояснила Анія Аніма.

Нагадаємо, раніше ми писали, про астрологічний прогноз на 2025 рік.

Крім цього, Фокус писав, що нумерологиня відповіла, чи чекати закінчення війни у 2025 році.