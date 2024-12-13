Пятница 13: как провести этот день по фэн-шуй, чтобы избежать неудач

Пятница 13 — день, полный мистических легенд и суеверий, но с точки зрения фэн-шуй этот день может стать мощным моментом для трансформации энергии и укрепления защиты. Эксперт по фэн-шуй и астролог Бацзы Юлия Кузменчук поделилась советами, как правильно провести этот день, чтобы очистить пространство, активировать энергетику и привлечь финансовый успех.

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Пятница 13 — день, который окутан мифами и суевериями. Одни считают его неудачным, другие — наполненным особой энергией. Как трактовать этот день с точки зрения фэн-шуй, китайской нумерологии и астрологии Бацзы, рассказала эксперт по фэн-шуй и астролог Юлия Кузменчук специально для Фокуса.

Действительно ли Пятница 13 — день неудач?

В восточных традициях цифра 13 не имеет негативного значения. Согласно фэн-шуй, этот день символизирует изменения и трансформации. Особенностью дня является возможность укрепить энергетическую защиту и направить энергию на внутреннюю работу.

Как пояснила эксперт, по китайскому календарю, 13 декабря 2024 года — это день Металлической Свиньи с энергией "закрытия". По ее словам, в такие дни не рекомендуется начинать новые дела, но их можно посвятить очищению пространства и планированию.

Как правильно провести Пятницу 13?

Юлия Кузменчук советует использовать этот день для энергетического очищения, создания защиты и подготовки к будущим изменениям.

1. Уборка пространства

Проведите генеральную уборку дома. Избавьтесь от ненужных вещей — это поможет освободить пространство для новой положительной энергии.

2. Ритуалы очищения

Свечи. Зажгите свечи белого или золотого цвета — они символизируют очищение и привлекают свет.

Соль. Положите немного соли в углы комнат, а через сутки соберите ее и выбросите. Это нейтрализует негативную энергию.

Аромамасла. Смешайте несколько капель эфирных масел с водой и опрыскайте помещение для создания благоприятной атмосферы.

3. Медитация на защиту

Найдите время для медитации: представьте, что вас окружает сияющий свет, который отражает негатив. Произнесите: "Я выбираю счастливую реальность!"

Ритуалы для финансового успеха

Если хотите активировать финансовую энергию, эксперт советует провести простой ритуал.

В Юго-восточном секторе вашего дома зажгите 6 свечей белого, розового или молочного цвета (избегайте туалета или ванной комнаты).

Проговорите свое финансовое намерение или желание, и оставьте свечи гореть не менее полутора часов.

Почему не стоит бояться Пятницы 13?

Юлия Кузменчук отмечает: страх притягивает негатив. В фэн-шуй мы работаем с энергией сознательно — то, на что направлено внимание, становится реальностью. Вместо того, чтобы бояться, используйте день для создания положительной энергии в своей жизни.

"Пятница 13 — это возможность укрепить защиту и направить свою энергию на благо", — подытожила эксперт.

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