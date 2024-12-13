П'ятниця 13: як провести цей день за фен-шуй, щоб уникнути невдач

П’ятниця 13 – день, сповнений містичних легенд та забобонів, але з точки зору фен-шуй цей день може стати потужним моментом для трансформації енергії та зміцнення захисту. Експертка з фен-шуй та астрологиня Бацзи Юлія Кузменчук поділилася порадами, як правильно провести цей день, щоб очистити простір, активувати енергетику і залучити фінансовий успіх.

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П’ятниця 13 – день, який оповитий міфами та забобонами. Одні вважають його невдалим, інші – наповненим особливою енергією. Як трактувати цей день з погляду фен-шуй, китайської нумерології та астрології Бацзи, розповіла експертка з фен-шуй та астрологиня Юлія Кузьменчук спеціально для Фокусу.

Чи справді П’ятниця 13 – день невдач?

У східних традиціях цифра 13 не має негативного значення. Згідно з фен-шуй, цей день символізує зміни та трансформації. Особливістю дня є можливість зміцнити енергетичний захист і спрямувати енергію на внутрішню роботу.

Як пояснила експертка, за китайським календарем, 13 грудня 2024 року – це день Металевої Свині з енергією "закриття". За її словами, у такі дні не рекомендується починати нові справи, але їх можна присвятити очищенню простору та плануванню.

Як правильно провести П’ятницю 13?

Юлія Кузменчук радить використовувати цей день для енергетичного очищення, створення захисту й підготовки до майбутніх змін.

1. Прибирання простору

Проведіть генеральне прибирання вдома. Позбудьтеся непотрібних речей – це допоможе звільнити простір для нової позитивної енергії.

2. Ритуали очищення

Свічки. Запаліть свічки білого чи золотого кольору – вони символізують очищення й привертають світло.

Сіль. Покладіть трохи солі у кути кімнат, а через добу зберіть її та викиньте. Це нейтралізує негативну енергію.

Аромамасла. Змішайте кілька крапель ефірних олій із водою й обприскайте приміщення для створення сприятливої атмосфери.

3. Медитація на захист

Знайдіть час для медитації: уявіть, що вас оточує сяйливе світло, яке відбиває негатив. Промовте: "Я обираю щасливу реальність!"

Ритуали для фінансового успіху

Якщо хочете активувати фінансову енергію, експертка радить провести простий ритуал.

У Південно-східному секторі вашої оселі запаліть 6 свічок білого, рожевого або молочного кольору (уникайте туалету чи ванної кімнати).

Промовте свій фінансовий намір або бажання, і залиште свічки горіти щонайменше півтори години.

Чому не варто боятися П’ятниці 13?

Юлія Кузменчук наголошує: страх притягує негатив. У фен-шуй ми працюємо з енергією свідомо – те, на що спрямована увага, стає реальністю. Замість того, щоб боятися, використовуйте день для створення позитивної енергії у своєму житті.

"П’ятниця 13 – це можливість зміцнити захист і направити свою енергію на благо", – підсумувала експертка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що віщують зірки: астрологічний прогноз на тиждень з 9 по 15 грудня.

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