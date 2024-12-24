Сочельник и Рождество — это особые дни для многих украинцев, когда семьи собираются за праздничным столом, соблюдая традиции и обряды. В связи с магнитной активностью врачи советуют уделить особое внимание своему здоровью: избегать чрезмерного стресса, следить за питанием и употреблять больше воды.

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На Сочельник и Рождество, 24 и 25 декабря, в Украине ожидается повышенная магнитная активность, которая может повлиять на самочувствие людей. Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщает, что 24 декабря магнитная буря достигнет уровня К-индекса 5, что соответствует красному уровню опасности.

Магнитная буря уровня К-индекса 5 продержится до среды, 25 декабря. Уже 26 декабря магнитосфера опустится до желтого уровня К-индекса 4. И только в пятницу, 27 декабря, ситуация стабилизируется.

На Сочельник и Рождество ожидается сильная магнитная буря Фото: скрин

Заметим, что магнитные бури влияют не только на технику, но и на здоровье людей, особенно тех, кто имеет хронические заболевания или проблемы с сердечно-сосудистой системой. Симптомы могут включать головную боль, усталость, нарушение сна и перепады настроения.

/Напомним, что магнитные бури классифицируются по уровню мощности от 2 до 9 по К-индексу. Мощные бури могут влиять даже на работу связи и электронных устройств. Однако, в эти дни ожидается умеренная активность, которая вряд ли станет причиной значительных технических сбоев.

Стоит также помнить, что прогнозы космической погоды обновляются каждые три часа, поэтому ситуация может измениться.

Напомним, ранее мы писали, когда и как украинцы отмечают большой церковный праздник Рождество.

Кроме этого, Фокус писал, когда засияет "рождественская звезда" в Украине: карта времени для всех регионов.