Святвечір і Різдво — це особливі дні для багатьох українців, коли сім’ї збираються за святковим столом, дотримуючись традицій та обрядів. У зв’язку з магнітною активністю лікарі радять приділити особливу увагу своєму здоров’ю: уникати надмірного стресу, стежити за харчуванням та вживати більше води.

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На Святвечір і Різдво, 24 та 25 грудня, в Україні очікується підвищена магнітна активність, яка може вплинути на самопочуття людей. Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США повідомляє, що 24 грудня магнітна буря досягне рівня К-індексу 5, що відповідає червоному рівню небезпеки.

Магнітна буря рівня К-індексу 5 протримається до середи, 25 грудня. Вже 26 грудня магнітосфера опуститься до жовтого рівня К-індексу 4. І лише у п'ятницю, 27 грудня, ситуація стабілізується.

На Святвечір і Різдво очікується сильна магнітна буря Фото: скрін

Зауважимо, що магнітні бурі впливають не лише на техніку, але й на здоров'я людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання або проблеми з серцево-судинною системою. Симптоми можуть включати головний біль, втому, порушення сну та перепади настрою.

/Нагадаємо, що магнітні бурі класифікуються за рівнем потужності від 2 до 9 за К-індексом. Потужні бурі можуть впливати навіть на роботу зв’язку та електронних пристроїв. Однак, у ці дні очікується помірна активність, яка навряд чи стане причиною значних технічних збоїв.

Варто також пам’ятати, що прогнози космічної погоди оновлюються кожні три години, тому ситуація може змінитися.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли та як українці відзначають велике церковне свято Різдво.

Крім цього, Фокус писав, коли засяє "різдвяна зірка" в Україні: карта часу для всіх регіонів.