Новогодние традиции Венеры: как встретить 2025 год и привлечь гармонию и удачу

Согласно астрологическим традициям, 2025 год — это год Венеры, планеты, дарящей нам удачу, творческие силы и финансовую стабильность. Таролог Анастасия поделилась важными советами, как встретить этот год, чтобы привлечь в свою жизнь больше счастья и гармонии.

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Согласно китайскому календарю, 2025 год — это год Зеленой змеи, однако по западной астрологии он будет под влиянием планеты Венеры. Таролог Анна поделилась, как правильно встретить год, чтобы настроиться на позитивную энергию и получить поддержку благотворной планеты.

Год Венеры

Год 2025 — это год Венеры, планеты любви, гармонии и достатка. Как пояснила эксперт, каждый год соответствует одной из планет септенера, а Венера, как благотворная планета, устанавливает темп и характер этого года. Венера способствует не только финансовому благополучию, но и развитию личного обаяния и творческих способностей. Как отметила таролог, год не начинается 1 января, это коллективная энергия, которая набирает силу в определенный момент, и эта дата имеет мощную энергетическую поддержку.

Рекомендации для встречи года Венеры

Чтобы привлечь удачу и поддержку Венеры, важно настроить свое пространство в соответствии с ее энергиями. Таролог объяснила, как это сделать:

Цвета года Венеры. Венера не любит ярких и контрастных цветов. Поэтому выбирайте нежные, пастельные оттенки. Оптимальные цвета для новогоднего празднования — это розовый, нежно-зеленый, голубой, лимонный и белый.

Цветы Венеры. Выбирайте цветы, связанные с Венерой, которые принесут гармонию и красоту в ваш дом: розы, лилии, фиалки, сирень, ландыши и лютики. Эксперт добавила, что эти цветы наполняют атмосферу любовью и нежностью, что важно в год Венеры.

Плоды Венеры. На новогоднем столе не забудьте о плодах, которые способствуют процветанию Венеры: клубнике, малине и инжире. Они не только вкусные, но и притягивают благополучие и любовь. Как отметила астролог, эти плоды идеально подходят для праздничных блюд, ведь они придают энергии и усиливают положительные вибрации.

Минералы и камни Венеры. Для того, чтобы еще больше настроиться на энергию Венеры, можно использовать камни этой планеты. Изумруд, хризолит, хризопраз, розовый кварц и амазонит — эти камни способствуют гармонии, удаче и позитивным изменениям в жизни. Астролог объяснила, что эти камни можно носить как украшения или положить в карман для усиления энергетики.

Идеальный новогодний набор для Венеры

По словам таролога, оформите праздничный стол, одежду и украшения в цветах Венеры. Декорирование с использованием цветов и камней этой планеты сделает вашу встречу 2025 года особенно волшебной. Как отметила эксперт, не забывайте, что камни будут работать еще сильнее, если вы будете носить их на себе или держать при себе хотя бы в течение недели.

Магия Венеры

Таролог отметила, что камни и минералы Венеры способны исполнять заветные желания и создавать чудеса. Эксперт добавила, что Венера — это планета счастья, и настроившись на ее энергию, вы сможете впустить удачу и гармонию в свою жизнь.

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