Новорічні традиції Венери: як зустріти 2025 рік і привернути гармонію та удачу

Згідно з астрологічними традиціями, 2025 рік — це рік Венери, планети, що дарує нам удачу, творчі сили і фінансову стабільність. Тарологиня Анастасія поділилася важливими порадами, як зустріти цей рік, щоб залучити в своє життя більше щастя та гармонії.

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Згідно з китайським календарем, 2025 рік — це рік Зеленої змії, однак за західною астрологією він буде під впливом планети Венери. Тарологиня Анастасія поділилася, як правильно зустріти рік, щоб налаштуватися на позитивну енергію та отримати підтримку благотворної планети.

Рік Венери

Рік 2025 — це рік Венери, планети любові, гармонії та достатку. Як пояснила експертка, кожен рік відповідає одній з планет септенера, а Венера, як благотворна планета, встановлює темп і характер цього року. Венера сприяє не лише фінансовому благополуччю, а й розвитку особистої чарівності та творчих здібностей. Як зазначила тарологиня, рік не починається 1 січня, це колективна енергія, яка набирає сили в певний момент, і ця дата має потужну енергетичну підтримку.

Рекомендації для зустрічі року Венери

Щоб привернути удачу і підтримку Венери, важливо налаштувати свій простір відповідно до її енергій. Тарологиня пояснила, як це зробити:

Кольори року Венери. Венера не любить яскравих і контрастних кольорів. Тому вибирайте ніжні, пастельні відтінки. Оптимальні кольори для новорічного святкування — це рожевий, ніжно-зелений, блакитний, лимонний і білий.

Квіти Венери. Вибирайте квіти, пов'язані з Венерою, які принесуть гармонію та красу у ваш дім: троянди, лілії, фіалки, бузок, конвалії та жовтці. Експертка додала, що ці квіти наповнюють атмосферу любов’ю та ніжністю, що важливо в рік Венери.

Плоди Венери. На новорічному столі не забудьте про плоди, які сприяють процвітанню Венери: полуницю, малину та інжир. Вони не тільки смачні, але й притягують благополуччя та любов. Як зазначила астрологиня, ці плоди ідеально підходять для святкових страв, адже вони надають енергії та посилюють позитивні вібрації.

Мінерали та камені Венери. Для того, щоб ще більше налаштуватися на енергію Венери, можна використовувати камені цієї планети. Смарагд, хризоліт, хризопраз, рожевий кварц і амазоніт — ці камені сприяють гармонії, удачі та позитивним змінам у житті. Астрологиня пояснила, що ці камені можна носити як прикраси або покласти в кишеню для підсилення енергетики.

Ідеальний новорічний набір для Венери

За словами тарологині, оформіть святковий стіл, одяг і прикраси в кольорах Венери. Декорування з використанням квітів та каменів цієї планети зробить вашу зустріч 2025 року особливо чарівною. Як зазначила експертка, не забувайте, що камені будуть працювати ще сильніше, якщо ви носитимете їх на собі або триматимете при собі хоча б протягом тижня.

Магія Венери

Тарологиня зазначила, що камені і мінерали Венери здатні виконувати заповітні бажання і створювати чудеса. Експертка додала, що Венера — це планета щастя, і налаштувавшись на її енергію, ви зможете впустити удачу та гармонію у своєму житті.

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