Над Землей перед Новым годом появится "черная луна"

"Черная луна" будет невидимой для глаз, ведь Луна будет находиться ближе всего к Солнцу. Однако это время даст возможность лучше увидеть звезды и другие небесные тела. 31 декабря, когда явление будет видно в Европе, Африке и Азии, астрономы рекомендуют воспользоваться моментом и насладиться красотой космоса.

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30-31 декабря 2024 года жители Земли станут свидетелями интересного астрономического явления, известного как "черная луна". Это явление, в отличие от "голубой луны", которая уже хорошо знакома многим, не несет в себе ничего мистического или опасного. Как объясняют астрономы, "черная луна" возникает, когда в одном месяце происходит два новолуния. Нынешнее явление "черной луны" состоится 30 декабря в 16:26 по центральному поясному времени, что означает, что для Америки это будет 30 декабря, а для Европы, Африки и Азии — уже 31 декабря. Об этом пишет EarthSky.

В момент "черной луны" Луна будет расположена ближе всего к Солнцу, что делает ее невидимой для наблюдений. Однако этот период является идеальным для астрономических наблюдений, поскольку отсутствие лунного света позволяет лучше увидеть звезды и другие небесные тела.

Что важно знать о "черной луне"?

Существуют два основных варианта его определения:

Второе новолуние в одном календарном месяце — это наиболее распространенный вариант, который случается примерно раз в 29 месяцев. Третье новолуние в сезоне с четырьмя новолуниями — это более редкое явление, которое происходит раз в 33 месяца.

Следующий сезонный "черный месяц" состоится в августе 2025 года, а последний лунный "черный месяц" был в апреле 2022 года.

30-31 декабря создаст прекрасные условия для наблюдения за ночным небом. Во время этого новолуния можно увидеть такие небесные объекты:

Венера появится сразу после захода солнца на западном горизонте.

Сатурн будет рядом с Венерой, слегка тусклее, но с золотистым оттенком.

Юпитер, второй по яркости объект на небе, будет сиять высоко на востоке.

Марс, красный и яркий, будет подниматься со стороны востока позже вечером.

Это прекрасная возможность отвлечься от праздничных хлопот и насладиться красотой ночного неба.

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