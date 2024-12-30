Над Землею перед Новим роком з"явиться "чорний місяць"

"Чорний місяць" буде невидимим для очей, адже Місяць буде знаходитися найближче до Сонця. Однак цей час дасть можливість краще побачити зірки та інші небесні тіла. 31 грудня, коли явище буде видно в Європі, Африці та Азії, астрономи рекомендують скористатися моментом і насолодитися красою космосу.

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30-31 грудня 2024 року жителі Землі стануть свідками цікавого астрономічного явища, відомого як "чорний місяць". Це явище, на відміну від "блакитного місяця", яке вже добре знайоме багатьом, не несе в собі нічого містичного чи небезпечного. Як пояснюють астрономи, "чорний місяць" виникає, коли в одному місяці відбувається два молодики. Цьогорічне явище "чорного місяця" відбудеться 30 грудня о 16:26 за центральним поясним часом, що означає, що для Америки це буде 30 грудня, а для Європи, Африки та Азії — вже 31 грудня. Про це пише EarthSky.

У момент "чорного місяця" Місяць буде розташований найближче до Сонця, що робить його невидимим для спостережень. Однак цей період є ідеальним для астрономічних спостережень, оскільки відсутність місячного світла дозволяє краще побачити зірки та інші небесні тіла.

Що важливо знати про "чорний місяць"?

Існують два основних варіанти його визначення:

Другий молодик в одному календарному місяці — це найбільш поширений варіант, який трапляється приблизно раз на 29 місяців. Третій молодик у сезоні з чотирма молодиками — це більш рідкісне явище, яке відбувається раз на 33 місяці.

Наступний сезонний "чорний місяць" відбудеться у серпні 2025 року, а останній місячний "чорний місяць" був у квітні 2022 року.

30-31 грудня створить чудові умови для спостереження за нічним небом. Під час цього молодика можна побачити такі небесні об'єкти:

Венера з'явиться одразу після заходу сонця на західному горизонті.

Сатурн буде поруч із Венерою, злегка тьмяніший, але з золотистим відтінком.

Юпітер, другий за яскравістю об'єкт на небі, сяятиме високо на сході.

Марс, червоний і яскравий, підніматиметься з боку сходу пізніше ввечері.

Це чудова нагода відволіктися від святкових клопотів і насолодитися красою нічного неба.

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