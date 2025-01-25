Календарь здоровья на февраль — астрологический прогноз

Февраль — отличное время для заботы о здоровье! Узнайте, когда лучше проходить обследование, лечение или записаться к косметологу, а в какие дни стоит быть осторожнее.

Related video

Февраль 2025 года станет удачным временем для обследований, лечения и даже плановых операций, если есть такая необходимость. Астролог Лилия Викулова отмечает, что этот период является очень благоприятным для медицинских процедур, поскольку Марс выходит из ретроградного движения и находится в безопасной фазе.

"Февраль — это отличное окошко для тех, кто планирует начать лечение или пройти необходимое обследование, — отмечает Викулова, — Марс уже не создает опасных влияний, а Венера и Меркурий еще не вступили в ретро-фазу (это произойдет только в марте). Поэтому это лучшее время для медицинских процедур".

Благоприятные дни для здоровья

По словам эксперта, с особым успехом можно решать вопросы здоровья ног и венозной системы. Юпитер, улучшая свое положение на небе, поможет Стрельцам, Ракам и Рыбам чувствовать себя лучше. Венера, находящаяся в Овне, благоприятна для визитов к косметологу, поэтому можно планировать процедуры для улучшения внешнего вида.

Негативные периоды

С 21 по 28 февраля астролог предсказывает соединение Меркурия с Сатурном, что может привести к снижению иммунитета и вирусным заболеваниям. Этот период требует осторожности, особенно для Близнецов и Дев, поскольку могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за переохлаждения. Также возможны травмы, нервозность и обострение болезней суставов и растяжений, что актуально для Козерогов.

Календарь лечения

1,2, 7, 11, 16, 18, 23, 26 февраля — лучшие дни для начала лечения и проведения процедур. По словам астролога, это самые безопасные дни для операций.

3, 9, 12, 14, 19, 22, 24, 28 февраля — дни, когда лучше воздержаться от операций или непривычных процедур, поскольку в эти дни существует повышенный риск осложнений.

Таким образом, февраль 2025 года — это время для активных шагов в направлении здоровья и хорошего самочувствия, но также стоит быть осторожными в определенные даты.

Напомним, ранее мы писали, о чем предупредила мир своим нарядом на инаугурации Мелания Трамп, — мнения тарологов.

Кроме этого, Фокус писал, что ждет Украину после инаугурация Дональда Трампа: астрологический прогоноз.