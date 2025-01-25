Календарь здоров'я на лютий - астрологічний прогноз

Лютий — чудовий час для турботи про здоров’я! Дізнайтеся, коли краще проходити обстеження, лікування чи записатися до косметолога, а в які дні варто бути обережнішими.

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Лютий 2025 року стане вдалим часом для обстежень, лікування та навіть планових операцій, якщо є така потреба. Астролог Лілія Вікулова наголошує, що цей період є дуже сприятливим для медичних процедур, оскільки Марс виходить із ретроградного руху і знаходиться в безпечній фазі.

"Лютий — це чудове віконце для тих, хто планує розпочати лікування або пройти необхідне обстеження, — зазначає Вікулова. — Марс вже не створює небезпечних впливів, а Венера та Меркурій ще не вступили в ретро-фазу (це станеться тільки в березні). Тому це найкращий час для медичних процедур".

Сприятливі дні для здоров'я

За словами експертки, з особливим успіхом можна вирішувати питання здоров'я ніг та венозної системи. Юпітер, покращуючи своє становище на небі, допоможе Стрільцям, Ракам та Рибам почуватися краще. Венера, що знаходиться в Овні, сприятлива для візитів до косметолога, тому можна планувати процедури для покращення зовнішнього вигляду.

Негативні періоди

З 21 по 28 лютого астролог передбачає з'єднання Меркурія з Сатурном, що може призвести до зниження імунітету і вірусних захворювань. Цей період потребує обережності, особливо для Близнюків та Дев, оскільки можуть виникнути проблеми зі здоров'ям через переохолодження. Також можливі травми, нервозність та загострення хвороб суглобів і розтягувань, що актуально для Козерогів.

Календар лікування

1,2, 7, 11, 16, 18, 23, 26 лютого — найкращі дні для початку лікування та проведення процедур. За словами астрологині, це найбезпечніші дні для операцій.

3, 9, 12, 14, 19, 22, 24, 28 лютого — дні, коли краще утриматися від операцій або незвичних процедур, оскільки в ці дні існує підвищений ризик ускладнень.

Таким чином, лютий 2025 року — це час для активних кроків у напрямку здоров'я та гарного самопочуття, але також варто бути обережними в певні дати.

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