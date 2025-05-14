14 мая 2025 года: мученика Исидора — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться и пьянствовать. Если в этот день холодно — таким и лето будет.

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Что случилось 14 мая?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Исидора. Он был воином во времена правления императора Декия. Тогда, когда все остальные были идолопоклонниками, Исидор оставался верным Христу и вере. За это его подвергли страшным пыткам и в конце концов даже отрезали язык. Но это не помешало Исидору прославлять Христа. Вскоре ему отрубили голову.

Что нельзя делать 14 мая:

ссориться;

пьянствовать и ругаться;

злословить.

Народные приметы и поверья:

пасмурная погода — будет слабый урожай;

холодно — таким и лето будет;

ясный день — к хорошему урожаю;

пасмурное утро — огурцы не дадут урожая, их лучше сеять позже.

День ангела празднуют:

Леонтий, Максим, Петр, Никита, Серапион.

Родились 14 мая:

1627 год — Петр Дорошенко, гетман Войска Запорожского;

1871 год — Василий Стефаник, украинский писатель;

1969 год — Кейт Бланшетт, австралийская актриса, лауреат двух "Оскаров", трех "Золотых глобусов" и др. наград;

1975 год — Святослав Вакарчук, украинский музыкант, певец и автор песен, лидер группы "Океан Ельзи", политик;

1984 год — Марк Цукерберг, американский программист, основатель и генеральный директор социальной сети Facebook.

Также в этот день:

1796 год — британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире делает успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику;

1853 год — в США получили патент на сгущенку;

1975 год — футболисты "Динамо" (Киев) впервые борются за Кубок Обладателей Кубков.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2025 года.