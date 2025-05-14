14 травня 2025 року: мученика Ісидора — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися і пиячити. Якщо цього дня холодно — таким і літо буде.

Related video

Що сталося 14 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Ісидора. Він був воїном за часів правління імператора Декія. Тоді, коли всі інші були ідолопоклонниками, Ісидор залишався вірним Христу та вірі. За це його піддали страшним тортурам і врешті-решт навіть відрізали язик. Але це не завадило Ісидору прославляти Христа. Незабаром йому відрубали голову.

Що не можна робити 14 травня:

сваритися;

пиячити і лаятися;

злословити.

Народні прикмети та повір'я:

похмура погода — буде слабкий урожай;

холодно — таким і літо буде;

ясний день — до гарного врожаю;

похмурий ранок — огірки не дадуть урожаю, їх краще сіяти пізніше.

День ангела святкують:

Леонтій, Максим, Петро, Микита, Серапіон.

Народилися 14 травня:

1627 рік — Петро Дорошенко, гетьман Війська Запорозького;

1871 рік — Василь Стефаник, український письменник;

1969 рік — Кейт Бланшетт, австралійська акторка, лауреатка двох "Оскарів", трьох "Золотих глобусів" та інших нагород;

1975 рік — Святослав Вакарчук, український музикант, співак і автор пісень, лідер гурту "Океан Ельзи", політик;

1984 рік — Марк Цукерберг, американський програміст, засновник і генеральний директор соціальної мережі Facebook.

Також цього дня:

1796 рік — британський хірург Едвард Дженнер уперше у світі робить успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчикові;

1853 рік — у США отримали патент на згущене молоко;

1975 рік — футболісти "Динамо" (Київ) уперше борються за Кубок Володарів Кубків.

Також Фокус писав церковний календар на травень 2025 року.