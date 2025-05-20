"Живой Нострадамус" рассказал, как и чем закончится война в Украине

38-летний Атос Саломе из Бразилии, которого за ряд сбывшихся по всему миру прогнозов называют "живым Нострадамусом", сделал новые предсказания. Они, в том числе, касаются и войны в Украине.

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О своих видениях он рассказал Daily Mail.

По его словам, война в Украине будет заморожена, и никто не объявит о победе. Он предвидит необъявленное соглашение, по которому конфликт стабилизируется в 2025 году, границы будут заморожены, а Украина фактически нейтрализована как "буферное государство".

Материалы эзотерического характера не являются научно обоснованными и не могут служить источником для принятия важных решений. Редакция Фокуса не отвечает за озвученные экстрасенсами, гадалками, тарологами и астрологами прогнозы и не призывает руководствоваться ними.

Саломе утверждает, что настоящая причина этого – избежать "системного финансового краха в самом сердце Европы".

"Война заканчивается не победой, а экономическим истощением", — предупреждает Атос, добавив, что для него происходящее сейчас – молчаливая перестройка границ, причем не физических, а финансовых.

Что еще предсказывает Саломе?

Гольфстрим принесет катаклизмы

Атос подчеркивает, что поведение элит свидетельствует о том, что они уже готовятся к катастрофе, создавая для общественности "иллюзию стабильности".

В частности он предупреждает о "частичном крахе" Атлантической меридианной опрокидывающей циркуляции, известной как Гольфстрим. Это, по его словам, станет ключевым климатическим событием 2025 года.

"Невидимое полностью демонстрируется тем, кто знает, куда смотреть. Время больше не на нашей стороне, но знание все еще может быть на нашей стороне", — сказал он.

Атос сослался на внутренние данные ESA и NOAA (не опубликованные в прессе), которые указывают на более чем 70%-ю вероятность критического ослабления к декабрю.

Если это случится, то Западную Европу ждет сильная летняя засуха, за которой последуют несезонные тропические штормы в сентябре-ноябре.

Европе может грозить сильнейшая летняя засуха Фото: Getty Images

"Тем временем в Южной Азии и африканском Сахеле произойдет сельскохозяйственный коллапс, внезапные наводнения в таких городах, как Нью-Йорк, Мумбаи и Лагос. Центральные банки уже пересчитывают свои климатические стресс-тесты на основе секретных отчетов", – добавил он.

Конец однополярного мира

В видении Саломе 2025 год знаменует собой консолидацию так называемого "Инновационного пути", научно-технического альянса между Китаем и Индией, который обходит столпы западной финансовой системы.

Предсказатель утверждает, что биотехнологии, полупроводники и квантовая энергетика являются основными секторами этого нового порядка:

"Новая технологическая и финансовая экосистема рождается независимо от Вашингтона и Франкфурта, что радикально изменит оси мировой власти. Соглашения между Пекином и Нью-Дели уже действуют вне SWIFT и доллара".

Индия и Китай могут образовать новый союз Фото: Getty Images

Невидимая война, которая может взорвать реактор

"Есть войны, которые не транслируются по телевидению, но они происходят каждый день. Одна из них – подземный конфликт между Ираном и Израилем. Беспилотники, промышленный саботаж и кибератаки уже составляют молчаливый театр военных действий", – отмечает экстрасенс.

Наибольший риск – разрушение иранского ядерного реактора, что будет иметь глобальные экологические и политические последствия.

"Мир находится всего в нескольких секундах от тихого ядерного кризиса", — предупредил он, заявив, что только три главы государств осознают реальные масштабы этой угрозы. Кто это, Саломе не стал уточнять.

Ранее Фокус писал, чем обернется для мира президентство Дональда Трампа, а также предупредил человечество о грядущих испытаниях.

Материалы эзотерического характера не являются научно обоснованными и не могут служить источником для принятия важных решений. Редакция Фокуса не отвечает за озвученные экстрасенсами, гадалками, тарологами и астрологами прогнозы и не призывает руководствоваться ними.