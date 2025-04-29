Это была репетиция: "живой Нострадамус" предупредил мир о еще больших лишениях

Массовые отключения электроэнергии, которые всколыхнули Испанию и Португалию, — это только начало, и в дальнейшем другие страны подвергнутся еще более жутким испытаниям.

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Об этом предупреждает Атос Саломе из Бразилии в беседе с FEMAIL.

38-летний мужчина, которого за ряд сбывшихся прогнозов прозвали "живым Нострадамусом", говорит, что нашумевший блэкаут, из-за которого в Испании объявили чрезвычайное положение, был всего лишь "репетицией", и миру нужно готовиться к куда большим неприятностям.

По его словам, отключения были вызваны не изолированным техническим сбоем, а "тихой кибервойной". Это – всего лишь первый акт в "серии тихих глобальных крахов".

"Мы больше не имеем дело только с физическим оружием. Новая битва ведется за оптоволоконные кабели, спутники и системы, которые поддерживают современную жизнь", — предупреждает провидец.

В числе регионов, где могут произойти новые масштабные отключения, он называет Северную Америку (период с июня по август) Восточная Азия, в частности, Япония и Южная Корея (октябрь), а до конца 2025 года высокий риск существует и для Латинской Америки. В эпицентре могут оказаться финансовые центры Сан-Паулу в Бразилии и Мехико.

"Эти события не будут одновременными, а стратегически распределенными, чтобы проверить устойчивость обществ перед более масштабными действиями. Это будет темнота информации, коммуникации. Спутники отключатся, интернет рухнет, линии связи будут оборваны. Люди не будут знать, что происходит вокруг них", – делится экстрасенс.

Из-за отключения света в Мадриде остановилось метро Фото: Getty

В прошлом году Атос говорил о технологиях ЭМИ (электромагнитных импульсов), разработанных такими странами, как Китай, Россия, а также частными группами из Кремниевой долины, которые будут иметь возможность запускать электронные атаки.

"Успешная атака может отключить центральные банки, обрушить фондовые биржи и стереть записи счетов. Деньги перестанут существовать в одночасье для миллиардов людей", — предупредил он.

Первое проявление этого можно будет почувствовать в сентябре 2025 года, когда масштабный сбой ударит по системам мгновенных платежей в Европе и США, вызвав финансовую панику. Критическими зонами являются Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк, Токио и Тель-Авив.

А вот безопасными зонами станут внутренние районы Испании, Португалии, части Бразилии (внутренние Минас-Жерайс и Гояс), Новая Зеландия и части Канады.

"Держитесь подальше от крупных городских центров в период с октября 2025 года по март 2026 года. Нестабильность будет расти и становиться все более непредсказуемой", – советует Атос.

Помимо геополитической напряженности, Саломе указал на совпадение высокой солнечной активности в тот же период — так называемый солнечный максимум, — который может усилить уже предсказанные электрические и технологические сбои:

"Наибольшая опасность заключается не в Солнце, а в действиях человека, который будет использовать эти колебания в качестве прикрытия для запланированных атак. Человечество стало жертвой своей собственной технологической зависимости. Недавнее отключение было всего лишь репетицией. Большим испытанием станет то, как мы отреагируем, когда у нас одновременно отнимут связь, финансы и мобильность".

Атос Саломе Фото: Athos Salomé/Instagram

По его мнению, ближайшее будущее потребует быстрой адаптации, эмоционального интеллекта и базовых навыков выживания. Более чем когда-либо будет важно иметь альтернативные источники энергии и коммуникации, поддерживать минимальные запасы еды и воды, развивать местные сети поддержки сообщества.

"Это не конец света. Но это конец света. Те, кто понимает эту разницу, выживут лучше", – заключил предсказатель.

Ранее Фокус писал, что Атос Саломе предсказал, чем обернется правление Трампа, и назвал неприятности, которые обрушатся на Меган Маркл.