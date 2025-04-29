Це була репетиція: "живий Нострадамус" попередив світ про ще більші поневіряння

Масові відключення електроенергії, що сколихнули Іспанію та Португалію, — це тільки початок, і надалі інші країни зазнають ще більш моторошних випробувань.

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Про це попереджає Атос Саломе з Бразилії в бесіді з FEMAIL.

38-річний чоловік, якого за низку прогнозів, що справдилися, прозвали "живим Нострадамусом", каже, що гучний блекаут, через який в Іспанії оголосили надзвичайний стан, був лише "репетицією", і світові потрібно готуватися до значно більших неприємностей.

За його словами, відключення були викликані не ізольованим технічним збоєм, а "тихою кібервійною". Це — всього лише перший акт у "серії тихих глобальних крахів".

"Ми більше не маємо справу тільки з фізичною зброєю. Нова битва ведеться за оптоволоконні кабелі, супутники і системи, які підтримують сучасне життя", — попереджає провидець.

Серед регіонів, де можуть статися нові масштабні відключення, він називає Північну Америку (період із червня до серпня), Східну Азію, зокрема, Японію і Південну Корею (жовтень), а до кінця 2025 року високий ризик існує і для Латинської Америки. В епіцентрі можуть опинитися фінансові центри Сан-Паулу в Бразилії та Мехіко.

"Ці події не будуть одночасними, а стратегічно розподіленими, щоб перевірити стійкість суспільств перед більш масштабними діями. Це буде темрява інформації, комунікації. Супутники відключаться, інтернет завалиться, лінії зв'язку будуть обірвані. Люди не знатимуть, що відбувається навколо них", — ділиться екстрасенс.

Через вимкнення світла в Мадриді зупинилося метро Фото: Getty

Минулого року Атос говорив про технології ЕМІ (електромагнітних імпульсів), розроблені такими країнами, як Китай, Росія, а також приватними групами з Кремнієвої долини, які матимуть можливість запускати електронні атаки.

"Успішна атака може відключити центральні банки, обрушити фондові біржі та стерти записи рахунків. Гроші перестануть існувати відразу для мільярдів людей", — попередив він.

Перший прояв цього можна буде відчути у вересні 2025 року, коли масштабний збій вдарить по системах миттєвих платежів у Європі та США, спричинивши фінансову паніку. Критичними зонами є Лондон, Париж, Берлін, Нью-Йорк, Токіо і Тель-Авів.

А ось безпечними зонами стануть внутрішні райони Іспанії, Португалії, частини Бразилії (внутрішні Мінас-Жерайс і Гояс), Нова Зеландія і частини Канади.

"Тримайтеся подалі від великих міських центрів у період з жовтня 2025 року по березень 2026 року. Нестабільність зростатиме і ставатиме все більш непередбачуваною", — радить Атос.

Крім геополітичної напруженості, Саломе вказав на збіг високої сонячної активності в той самий період — так званий сонячний максимум, — який може посилити вже передбачені електричні та технологічні збої:

"Найбільша небезпека полягає не в Сонці, а в діях людини, яка використовуватиме ці коливання як прикриття для запланованих атак. Людство стало жертвою власної технологічної залежності. Нещодавнє відключення було всього лише репетицією. Великим випробуванням стане те, як ми відреагуємо, коли в нас одночасно заберуть зв'язок, фінанси та мобільність".

Атос Саломе Фото: Athos Salomé/Instagram

На його думку, найближче майбутнє потребуватиме швидкої адаптації, емоційного інтелекту та базових навичок виживання. Більш ніж будь-коли буде важливо мати альтернативні джерела енергії та комунікації, підтримувати мінімальні запаси їжі та води, розвивати місцеві мережі підтримки спільноти.

"Це не кінець світу. Але це кінець світу. Ті, хто розуміє цю різницю, виживуть краще", — підсумував провісник.

Раніше Фокус писав, що Атос Саломе передбачив, чим обернеться правління Трампа, і назвав неприємності, які обрушаться на Меган Маркл.