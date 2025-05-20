"Живий Нострадамус" розповів, як і чим закінчиться війна в Україні

38-річний Атос Саломе з Бразилії, якого за низку прогнозів, що збулися по всьому світу, називають "живим Нострадамусом", зробив нові передбачення. Вони, зокрема, стосуються і війни в Україні.

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Про свої видіння він розповів Daily Mail.

За його словами, війна в Україні буде заморожена, і ніхто не оголосить про перемогу. Він передбачає неоголошену угоду, за якою конфлікт стабілізується 2025 року, кордони буде заморожено, а Україну фактично нейтралізовано як "буферну державу".

Матеріали езотеричного характеру не є науково обґрунтованими і не можуть служити джерелом для прийняття важливих рішень. Редакція Фокуса не відповідає за озвучені екстрасенсами, ворожками, тарологами й астрологами прогнози і не закликає керуватися ними.

Саломе стверджує, що справжня причина цього – уникнути "системного фінансового краху в самому серці Європи".

"Війна закінчується не перемогою, а економічним виснаженням", – попереджає Атос, додавши, що для нього те, що відбувається зараз, – мовчазна перебудова кордонів, причому не фізичних, а фінансових.

Що ще пророкує Саломе?

Гольфстрім принесе катаклізми

Атос підкреслює, що поведінка еліт свідчить про те, що вони вже готуються до катастрофи, створюючи для громадськості "ілюзію стабільності".

Зокрема він попереджає про "частковий крах" Атлантичної меридіанної перекидної циркуляції, відомої як Гольфстрім. Це, за його словами, стане ключовою кліматичною подією 2025 року.

"Невидиме повністю демонструється тим, хто знає, куди дивитися. Час більше не на нашому боці, але знання все ще може бути на нашому боці", – сказав він.

Атос послався на внутрішні дані ESA і NOAA (не опубліковані в пресі), які вказують на більш ніж 70%-ву ймовірність критичного ослаблення до грудня.

Якщо це станеться, то на Західну Європу чекає сильна літня посуха, за якою підуть несезонні тропічні шторми у вересні-листопаді.

Європі може загрожувати найсильніша літня посуха Фото: Getty Images

"Тим часом у Південній Азії та африканському Сахелі відбудеться сільськогосподарський колапс, раптові повені в таких містах, як Нью-Йорк, Мумбаї та Лагос. Центральні банки вже перераховують свої кліматичні стрес-тести на основі секретних звітів", – додав він.

Кінець однополярного світу

У баченні Саломе 2025 рік знаменує собою консолідацію так званого "Інноваційного шляху", науково-технічного альянсу між Китаєм та Індією, який обходить стовпи західної фінансової системи.

Провісник стверджує, що біотехнології, напівпровідники і квантова енергетика є основними секторами цього нового порядку:

"Нова технологічна і фінансова екосистема народжується незалежно від Вашингтона і Франкфурта, що радикально змінить осі світової влади. Угоди між Пекіном і Нью-Делі вже діють поза SWIFT і доларом".

Індія і Китай можуть утворити новий союз Фото: Getty Images

Невидима війна, яка може підірвати реактор

"Є війни, які не транслюються по телебаченню, але вони відбуваються щодня. Одна з них – підземний конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Безпілотники, промисловий саботаж і кібератаки вже складають мовчазний театр військових дій", – зазначає екстрасенс.

Найбільший ризик – руйнування іранського ядерного реактора, що матиме глобальні екологічні та політичні наслідки.

"Світ перебуває всього за кілька секунд від тихої ядерної кризи", – попередив він, заявивши, що тільки три глави держав усвідомлюють реальні масштаби цієї загрози. Хто це, Саломе не став уточнювати.

Раніше Фокус писав, чим обернеться для світу президентство Дональда Трампа, а також попередив людство про прийдешні випробування.

Матеріали езотеричного характеру не є науково обґрунтованими і не можуть служити джерелом для прийняття важливих рішень. Редакція Фокуса не відповідає за озвучені екстрасенсами, ворожками, тарологами й астрологами прогнози і не закликає керуватися ними.