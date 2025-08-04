Магнитные бури накроют Украину: как метеозависимым пережить начало августа

Текущая рабочая неделя отмечается перепадом геомагнитной активности. С 4 августа ожидается геомагнитная буря уровня G1, далее активность Солнца увеличится.

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В начале августе в Украине ожидаются умеренные магнитные бури. К примеру, 4 августа, прогнозируется геомагнитная буря уровня G1, увеличится до показателя Кр 5 во второй половине дня, сообщает сайт Мeteoagent.

Магнитные бури сегодня — прогноз

Далее 5 и 6 августа геомагнитная активность несколько снизится до уровня Кр 3-4, а 7 августа возможно повторное усиление до уровня Кр 5.

Сильные магнитные бури в начале августа не предвидятся

Сервис Geomag также не прогнозирует сильные магнитные бури в начале августа: минимальные колебания не повлияют на магнитное поле.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) отмечает, что за последние сутки наибольшее трехчасовое значение Kp составило 3,67. Влияние солнца может стать причиной отключения радиосвязи уровня R1-R2 (умеренный) с 4 по 6 августа, подчеркнули аналитики.

Магнитные бури в Украине: как они влияют на людей

Магнитная буря уровня G1 считается умеренной, но у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие. У таких людей появляется недомогание, раздражение, а также снижение работоспособности.

При усилении геомагнитной активности вероятны головные боли, головокружение и изменение артериального давления. Специалисты советуют быть особенно осторожными пожилым людям, беременным, детям и склонным к тревожным состояниям.

Уменьшить влияние магнитных бурь можно, если спать не менее восьми часов в сутки, пить днем чистую воду, не есть тяжелую пищу и не пить алкоголь.

Напомним, 23 июля была сильная активность Солнца, в этот день в Украину пришла мощная магнитная буря.

Фокус также писал о всплеске солнечной активности в мире, который может быть связан со 100-летним циклом Солнца.