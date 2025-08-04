Магнітні бурі накриють Україну: як метеозалежним пережити початок серпня

Поточний робочий тиждень відзначається перепадом геомагнітної активності. З 4 серпня очікується геомагнітна буря рівня G1, далі активність Сонця збільшиться.

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На початку серпні в Україні очікуються помірні магнітні бурі. Приміром, 4 серпня, прогнозується геомагнітна буря рівня G1, що збільшиться до показника Кр 5 у другій половині дня, повідомляє сайт Метеоагент.

Магнітні бурі сьогодні — прогноз

Далі 5 і 6 серпня геомагнітна активність дещо знизиться до рівня Кр 3-4, а 7 серпня можливе повторне посилення до рівня Кр 5.

Сильні магнітні бурі на початку серпня не передбачаються

Сервіс Geomag також не прогнозує сильні магнітні бурі на початку серпня: мінімальні коливання не вплинуть на магнітне поле.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) зазначає, що за останню добу найбільше тригодинне значення Kp становило 3,67. Вплив сонця може стати причиною вимкнення радіозв'язку рівня R1-R2 (помірний) із 4 до 6 серпня, підкреслили аналітики.

Магнітні бурі в Україні: як вони впливають на людей

Магнітна буря рівня G1 вважається помірною, але у метеочутливих людей може погіршитися самопочуття. У таких людей з'являється нездужання, роздратування, а також зниження працездатності.

У разі посилення геомагнітної активності ймовірні головні болі, запаморочення та зміна артеріального тиску. Фахівці радять бути особливо обережними літнім людям, вагітним, дітям і схильним до тривожних станів.

Зменшити вплив магнітних бур можна, якщо спати щонайменше вісім годин на добу, пити вдень чисту воду, не їсти важку їжу і не пити алкоголь.

Нагадаємо, 23 липня була сильна активність Сонця, цього дня в Україну прийшла потужна магнітна буря.

Фокус також писав про сплеск сонячної активності у світі, який може бути пов'язаний зі 100-річним циклом Сонця.