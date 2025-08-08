Магнитная буря сегодня накроет землю: как уберечься метеозависимым людям

5 августа 2025 года на Солнце произошла мощная вспышка класса M4.4, которая сопровождалась выбросом большого количества заряженных частиц. Основной поток пройдет мимо Земли, но ученые предупреждают: вечером 8 августа возможен касательный удар и магнитная буря.

Днем 5 августа в активной области AR 4168 на Солнце произошла вспышка средней мощности. Она вызвала выброс плазмы и мощные радиосигналы, что свидетельствует об энергичности события, пишет The Watchers.

Магнитная буря 8 августа

По предварительным расчетам, большая часть плазмы пройдет мимо нашей планеты. Однако из-за расположения активной зоны есть вероятность, что небольшая часть потока или ударная волна все же заденет Землю. Это может произойти в конце 8 августа.

Специалисты прогнозируют, что до этого времени Солнце будет оставаться активным и возможны новые вспышки. Главным источником опасности считают ту же активную область AR 4168.

Сейчас скорость солнечного ветра уменьшилась, а магнитное поле Земли спокойное. Но вечером 8 августа условия могут измениться — ожидается влияние еще и потока из корональной дыры на Солнце. Вместе эти факторы могут вызвать магнитную бурю уровня G1.

В то же время Geomagnetism сообщает, что сила магнитной бури 8 августа достигнет уровня G3. Это сильная магнитная буря, которая может вызвать сбои в работе энергетических систем, включая ложные срабатывания защитного оборудования и перегрев трансформаторов.

Прогноз геомагнитной активности BGS Global Фото: скриншот

Отметим, что магнитные бури способны влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и тому подобное.

Как защититься от магнитных бурь

Для уменьшения влияния солнечной активности на организм рекомендуется:

избегать физических и эмоциональных нагрузок;

пить не менее 1,5-2 литров воды в день;

ограничить употребление кофеина и алкоголя;

питаться полноценно;

избегать переутомления и спать не менее 7 часов;

меньше пользоваться гаджетами перед сном;

выполнять легкие физические упражнения, растяжку и больше гулять;

чаще проветривать жилье.

Напомним, погода в Украине 8 августа будет комфортная, без дождей благодаря антициклону. Жара спадет даже на юге страны.

Фокус также писал, что 9 августа ожидаются дожди в Киевской области, а также в ряде центральных и западных регионах.