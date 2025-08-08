Магнітна буря сьогодні накриє землю: як вберегтися метеозалежним людям

5 серпня 2025 року на Сонці стався потужний спалах класу M4.4, який супроводжувався викидом великої кількості заряджених частинок. Основний потік пройде повз Землю, але вчені попереджають: ввечері 8 серпня можливий дотичний удар та магнітна буря.

Вдень 5 серпня в активній області AR 4168 на Сонці стався спалах середньої потужності. Він викликав викид плазми та потужні радіосигнали, що свідчить про енергійність події, пише The Watchers.

Магнітна буря 8 серпня

За попередніми розрахунками, більша частина плазми пройде повз нашу планету. Проте через розташування активної зони є ймовірність, що невелика частина потоку або ударна хвиля все ж зачепить Землю. Це може статися наприкінці 8 серпня.

Фахівці прогнозують, що до цього часу Сонце залишатиметься активним і можливі нові спалахи. Головним джерелом небезпеки вважають ту ж активну область AR 4168.

Наразі швидкість сонячного вітру зменшилася, а магнітне поле Землі спокійне. Але ввечері 8 серпня умови можуть змінитися — очікується вплив ще й потоку з корональної діри на Сонці. Разом ці фактори можуть спричинити магнітну бурю рівня G1.

Водночас Geomagnetism повідомляє, що сила магнітної бурі 8 серпня досягне рівня G3. Це сильна магнітна буря, яка може спричинити збої в роботі енергетичних систем, включно з хибними спрацьовуваннями захисного обладнання та перегрівом трансформаторів.

Прогноз геомагнітної активності BGS Global Фото: скриншот

Зазначимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Як захиститися від магнітних бур

Для зменшення впливу сонячної активності на організм рекомендується:

уникати фізичних й емоційних навантажень;

пити не менше 1,5-2 літрів води на день;

обмежити вживання кофеїну та алкоголю;

харчуватися повноцінно;

уникати перевтоми та спати не менше, ніж 7 годин;

менше користуватися гаджетами перед сном;

виконувати легкі фізичні вправи, розтяжку та більше гуляти;

частіше провітрювати житло.

Нагадаємо, погода в Україні 8 серпня буде комфортна, без дощів завдяки антициклону. Спека спаде навіть на півдні країни.

Фокус також писав, що 9 серпня очікуються дощі в Київській області, а також у низці центральних і західних регіонах.