13 августа 2025 года: Максима Исповедника — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и плакать.
Что случилось 13 августа?
Сегодня православная церковь почитает память Максима Исповедника. Он был христианским монахом, богословом и философом, который прославился своей борьбой против ересей. Также Максим Исповедник известен своими учениями о двух природных волях во Христе.
Что нельзя делать 13 августа:
- есть продукты животного происхождения;
- плакать;
- менять что-то в своей внешности.
Народные приметы и поверья:
- безветренно – будет сухо и тепло, а вот буря – к дождям в ближайшие дни;
- туман над лесом – будет хороший урожай грибов;
- молодая красная луна — к осадкам.
День ангела празднуют:
Николай, Константин, Алексей, Василий, Иван, Максим, Ирина, Ксения, Евдокия.
Родились 13 августа:
1899 год – Альфред Хичкок, англо-американский режиссер, обладатель "Оскара";
1979 год – Екатерина Бужинская, украинская певица, Заслуженная артистка Украины.
Также в этот день:
1899 год — американский изобретатель Уильям Греем получил патент на телефон-автомат;
1907 год – в Нью-Йорке начало курсировать первые такси;
1912 год — французский врач Г. Один объявил об открытии вируса рака;
1932 год — в Риме Маркони впервые испытали коротковолновое радио;
2004 год – создан первый в мире подкаст.
