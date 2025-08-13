13 августа 2025 года: Максима Исповедника — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и плакать.

Что случилось 13 августа?

Сегодня православная церковь почитает память Максима Исповедника. Он был христианским монахом, богословом и философом, который прославился своей борьбой против ересей. Также Максим Исповедник известен своими учениями о двух природных волях во Христе.

Что нельзя делать 13 августа:

есть продукты животного происхождения;

плакать;

менять что-то в своей внешности.

Народные приметы и поверья:

безветренно – будет сухо и тепло, а вот буря – к дождям в ближайшие дни;

туман над лесом – будет хороший урожай грибов;

молодая красная луна — к осадкам.

День ангела празднуют:

Николай, Константин, Алексей, Василий, Иван, Максим, Ирина, Ксения, Евдокия.

Родились 13 августа:

1899 год – Альфред Хичкок, англо-американский режиссер, обладатель "Оскара";

1979 год – Екатерина Бужинская, украинская певица, Заслуженная артистка Украины.

Также в этот день:

1899 год — американский изобретатель Уильям Греем получил патент на телефон-автомат;

1907 год – в Нью-Йорке начало курсировать первые такси;

1912 год — французский врач Г. Один объявил об открытии вируса рака;

1932 год — в Риме Маркони впервые испытали коротковолновое радио;

2004 год – создан первый в мире подкаст.

