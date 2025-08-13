13 серпня 2025 року: Максима Сповідника — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і плакати.
Що сталося 13 серпня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Максима Сповідника. Він був християнським ченцем, богословом і філософом, який прославився своєю боротьбою проти єресей. Також Максим Сповідник відомий своїми вченнями про дві природні волі у Христі.
Що не можна робити 13 серпня:
- їсти продукти тваринного походження;
- плакати;
- змінювати щось у своїй зовнішності.
Народні прикмети та повір'я:
- безвітряно — буде сухо і тепло, а ось буря — до дощів найближчими днями;
- туман над лісом — буде гарний урожай грибів;
- молодий червоний місяць — до опадів.
День ангела святкують:
Микола, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Максим, Ірина, Ксенія, Євдокія.
Народилися 13 серпня:
1899 рік — Альфред Гічкок, англо-американський режисер, володар "Оскара";
1979 рік — Катерина Бужинська, українська співачка, Заслужена артистка України.
Також цього дня:
1899 рік — американський винахідник Вільям Греєм отримав патент на телефон-автомат;
1907 рік — у Нью-Йорку почало курсувати перші таксі;
1912 рік — французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку;
1932 рік — у Римі Марконі вперше випробували короткохвильове радіо;
2004 рік — створено перший у світі подкаст.
