13 серпня 2025 року: Максима Сповідника — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і плакати.

Що сталося 13 серпня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Максима Сповідника. Він був християнським ченцем, богословом і філософом, який прославився своєю боротьбою проти єресей. Також Максим Сповідник відомий своїми вченнями про дві природні волі у Христі.

Що не можна робити 13 серпня:

їсти продукти тваринного походження;

плакати;

змінювати щось у своїй зовнішності.

Народні прикмети та повір'я:

безвітряно — буде сухо і тепло, а ось буря — до дощів найближчими днями;

туман над лісом — буде гарний урожай грибів;

молодий червоний місяць — до опадів.

День ангела святкують:

Микола, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Максим, Ірина, Ксенія, Євдокія.

Народилися 13 серпня:

1899 рік — Альфред Гічкок, англо-американський режисер, володар "Оскара";

1979 рік — Катерина Бужинська, українська співачка, Заслужена артистка України.

Також цього дня:

1899 рік — американський винахідник Вільям Греєм отримав патент на телефон-автомат;

1907 рік — у Нью-Йорку почало курсувати перші таксі;

1912 рік — французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку;

1932 рік — у Римі Марконі вперше випробували короткохвильове радіо;

2004 рік — створено перший у світі подкаст.

Також Фокус писав церковний календар на серпень 2025 року.