Сезон затмений 2025 принесет судьбоносные перемены: подробный гороскоп для всех знаков Зодиака
В сентябре нас ждет мощный астрологический период — сезон затмений, который принесет неожиданные изменения и важные повороты судьбы. Его влияние будет ощущаться вплоть до марта 2026 года.
Сентябрь начнет серию значительных астрологических событий, которые могут повлиять на различные сферы жизни. Первым станет полное лунное затмение в Рыбах 7 сентября, а уже 21 сентября будет частичное солнечное затмение в Деве, пишет Elle.
Астрологи напоминают, что эффект затмений разворачивается в течение шести месяцев. Темы, которые появятся в сентябре, будут развиваться до весны 2026 года. Это период, когда Вселенная будто ускоряет события, открывая путь для резких изменений, неожиданных открытий и новых возможностей.
Этот сезон затмений происходит на оси Рыбы-Дева, что символизирует баланс между интуитивностью и практичностью. Если лунное затмение в Рыбах поможет отпустить ненужное, то солнечное в Деве — закрепить изменения через планирование и рациональные действия.
Что ждет каждый знак Зодиака
Овен (21 марта — 19 апреля)
Лунное затмение в Рыбах активирует сферу мечты, интуиции и внутренних процессов. Вы можете заинтересоваться медитацией, духовными практиками или терапией. Солнечное затмение в Деве поможет внедрить новые привычки, которые поддержат внутреннее развитие.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Дружеские отношения окажутся в центре внимания. Лунное затмение может показать, кто на самом деле вас поддерживает, а кто истощает. Солнечное затмение в пятом доме принесет вдохновение для творчества и может подарить романтическое знакомство.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Ожидаются изменения в профессиональной сфере. Лунное затмение способно принести неожиданное признание или желание изменить карьерный путь. Солнечное затмение повлияет на домашние дела, гармонизируя семейную атмосферу.
Рак (21 июня — 22 июля)
Лунное затмение расширит мировоззрение и может подарить возможность путешествия, обучения или публикаций. Солнечное затмение поможет донести новые идеи до близких и окружающих.
Лев (23 июля — 22 августа)
Период трансформаций в сфере финансов и близких отношений. Лунное затмение может раскрыть правду о совместных ресурсах, а солнечное — укрепить личные финансовые позиции.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Лунное затмение в Рыбах принесет важные изменения в личных и деловых отношениях. Солнечное затмение в вашем знаке даст шанс на новый старт и личную трансформацию.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Лунное затмение заставит пересмотреть подход к здоровью и повседневным делам. Солнечное затмение поможет избавиться от вредных привычек и восстановить энергетический баланс.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Лунное затмение пробудит творчество и романтические чувства, а также может повлиять на отношения с детьми. Солнечное затмение будет способствовать поиску единомышленников и новых друзей.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Лунное затмение коснется темы дома и семьи — возможны изменения в жилищных условиях или семейных отношениях. Солнечное затмение поможет использовать эти изменения в пользу карьеры.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Коммуникации и обучение выходят на первый план. Лунное затмение может принести важный разговор или новый курс. Солнечное затмение поможет расширить горизонты через образование или путешествия.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Лунное затмение привлечет внимание к финансам и ценностям, заставив переосмыслить расходы и доходы. Солнечное затмение повлияет на совместные ресурсы и финансовые договоренности.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Лунное затмение в вашем знаке станет моментом личной трансформации. Солнечное затмение в секторе партнерства проверит отношения на прочность и откроет новые горизонты во взаимодействии с другими.
