Сезон затемнень 2025 принесе доленосні зміни: детальний гороскоп для всіх знаків Зодіаку

У вересні на нас чекає потужний астрологічний період — сезон затемнень, який принесе несподівані зміни та важливі повороти долі. Його вплив відчуватиметься аж до березня 2026 року.

Вересень розпочне серію значних астрологічних подій, які можуть вплинути на різні сфери життя. Першим стане повне місячне затемнення у Рибах 7 вересня, а вже 21 вересня буде часткове сонячне затемнення у Діві, пише Elle.

Астрологи нагадують, що ефект затемнень розгортається протягом шести місяців. Теми, які з’являться у вересні, розвиватимуться до весни 2026 року. Це період, коли Всесвіт ніби пришвидшує події, відкриваючи шлях для різких змін, несподіваних відкриттів та нових можливостей.

Цей сезон затемнень відбувається на осі Риби–Діва, що символізує баланс між інтуїтивністю та практичністю. Якщо місячне затемнення у Рибах допоможе відпустити непотрібне, то сонячне у Діві — закріпити зміни через планування та раціональні дії.

Що чекає кожен знак Зодіаку

Овен (21 березня — 19 квітня)

Місячне затемнення у Рибах активує сферу мрій, інтуїції та внутрішніх процесів. Ви можете зацікавитися медитацією, духовними практиками або терапією. Сонячне затемнення у Діві допоможе впровадити нові звички, що підтримають внутрішній розвиток.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Дружні стосунки опиняться у центрі уваги. Місячне затемнення може показати, хто насправді вас підтримує, а хто виснажує. Сонячне затемнення у п’ятому домі принесе натхнення для творчості та може подарувати романтичне знайомство.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Очікуються зміни у професійній сфері. Місячне затемнення здатне принести несподіване визнання чи бажання змінити кар’єрний шлях. Сонячне затемнення вплине на домашні справи, гармонізуючи сімейну атмосферу.

Рак (21 червня — 22 липня)

Місячне затемнення розширить світогляд і може подарувати можливість подорожі, навчання або публікацій. Сонячне затемнення допоможе донести нові ідеї до близьких і оточення.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Період трансформацій у сфері фінансів і близьких стосунків. Місячне затемнення може розкрити правду про спільні ресурси, а сонячне — зміцнити особисті фінансові позиції.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Місячне затемнення у Рибах принесе важливі зміни в особистих і ділових відносинах. Сонячне затемнення у вашому знаку дасть шанс на новий старт та особисту трансформацію.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Місячне затемнення змусить переглянути підхід до здоров’я та повсякденних справ. Сонячне затемнення допоможе позбутися шкідливих звичок і відновити енергетичний баланс.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Місячне затемнення пробудить творчість та романтичні почуття, а також може вплинути на стосунки з дітьми. Сонячне затемнення сприятиме пошуку однодумців і нових друзів.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Місячне затемнення торкнеться теми дому та сім’ї — можливі зміни у житлових умовах чи родинних стосунках. Сонячне затемнення допоможе використати ці зміни на користь кар’єри.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Комунікації та навчання виходять на перший план. Місячне затемнення може принести важливу розмову або новий курс. Сонячне затемнення допоможе розширити горизонти через освіту чи подорожі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Місячне затемнення приверне увагу до фінансів і цінностей, змусивши переосмислити витрати та доходи. Сонячне затемнення вплине на спільні ресурси та фінансові домовленості.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Місячне затемнення у вашому знаку стане моментом особистої трансформації. Сонячне затемнення у секторі партнерства перевірить стосунки на міцність та відкриє нові горизонти у взаємодії з іншими.

