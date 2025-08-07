Підтримайте нас RU
Технології та наука

Коли буде "кривавий" Місяць: світ спостерігатиме найдовше повне затемнення

кривавий місяць у вересні
Повне місячне затемнення 2025 | Фото: Unsplash

У ніч із 7 на 8 вересня 2025 року світ спостерігатиме рідкісне явище — повне місячне затемнення, відоме як "Кривава ніч". Це затемнення стане найдовшим у році та буде видно майже для 80% населення планети.

Наближається "Кривава ніч" — із 7 на 8 вересня 2025 року світ очікує повне місячне затемнення, яке астрономи вже охрестили "Кривавим Місяцем". Саме цього вечора повний Місяць увійде в тінь Землі та набуде червонуватого кольору, характерного для такого типу затемнень, повідомляє Space.

Коли місячне затемнення

Подія відбудеться в Україні у проміжку з 19:28 до 23:55 години, а повна фаза затемнення — так звана "тотальність" — триватиме з 20:30 до 21:52 (82 хвилини). Це найдовше затемнення року.

Де буде видно місячне затемнення

Повне місячне затемнення у вересні 2025 буде найкраще видно в Азії та Західній Австралії. Загалом приблизно 6,2 мільярда людей — тобто 77% світового населення — зможуть спостерігати цю подію. Частково явище буде доступне для жителів Європи, Африки, Східної Австралії та Нової Зеландії. З території Америки затемнення видно не буде.

Чому Місяць "кривавий"

Під час повного затемнення Місяць проходить через темну тінь Землі (умбру), і пряме сонячне світло не досягає його поверхні. Натомість, через атмосферу Землі проходить лише червоне та оранжеве світло, що і надає Місяцю зловісного червоно-помаранчевого відтінку. Цей ефект ще називають "кривавим" Місяцем.

Чим особливе затемнення у вересні

Це не лише повне місячне затемнення, а й друге з трьох у період 2025–2026 років. Місяць буде трохи ближче до Землі (за 2,7 дні до перигею), а отже — виглядатиме більшим, а саме затемнення буде глибшим і темнішим. Приблизно 36% діаметру Місяця опиниться в центрі тіні Землі, що зробить це явище особливо яскравим.

Коли буде наступне повне затемнення

Наступне повне місячне затемнення відбудеться вже 2–3 березня 2026 року. А часткове — майже повне (93%) — очікується 27–28 серпня 2026 року.

