Когда будет "кровавая" Луна: мир будет наблюдать самое длинное полное затмение

В ночь с 7 на 8 сентября 2025 года мир будет наблюдать редкое явление — полное лунное затмение, известное как "Кровавая ночь". Это затмение станет самым длинным в году и будет видно почти для 80% населения планеты.

Приближается "Кровавая ночь" — с 7 на 8 сентября 2025 года мир ожидает полное лунное затмение, которое астрономы уже окрестили "Кровавой Луной". Именно в этот вечер полная Луна войдет в тень Земли и приобретет красноватый цвет, характерный для такого типа затмений, сообщает Space.

Когда лунное затмение

Событие произойдет в Украине в промежутке с 19:28 до 23:55 часов, а полная фаза затмения — так называемая "тотальность" — продлится с 20:30 до 21:52 (82 минуты). Это самое длинное затмение года.

Где будет видно лунное затмение

Полное лунное затмение в сентябре 2025 будет лучше всего видно в Азии и Западной Австралии. В целом около 6,2 миллиарда человек — то есть 77% мирового населения — смогут наблюдать это событие. Частично явление будет доступно для жителей Европы, Африки, Восточной Австралии и Новой Зеландии. С территории Америки затмение видно не будет.

Почему Луна "кровавая"

Во время полного затмения Луна проходит через темную тень Земли (умбру), и прямой солнечный свет не достигает ее поверхности. Зато через атмосферу Земли проходит только красный и оранжевый свет, что и придает Луне зловещий красно-оранжевый оттенок. Этот эффект еще называют "кровавой" Луной.

Чем особенное затмение в сентябре

Это не только полное лунное затмение, но и второе из трех в период 2025-2026 годов. Луна будет немного ближе к Земле (за 2,7 дня до перигея), а значит — будет выглядеть больше, а само затмение будет глубже и темнее. Около 36% диаметра Луны окажется в центре тени Земли, что сделает это явление особенно ярким.

Когда будет следующее полное затмение

Следующее полное лунное затмение произойдет уже 2-3 марта 2026 года. А частичное — почти полное (93%) — ожидается 27-28 августа 2026 года.

Напомним, 23 августа 2025 года произойдет такое явление, которое в астрономии называется Черная Луна. Последняя Черная Луна была 8 месяцев назад, в декабре 2024 года, и она была ежемесячной.

