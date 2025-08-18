18 августа 2025 года: мучеников Флора и Лавра — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя иметь дело с лошадьми и ссориться.
Что случилось 18 августа?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Флора и Лавра. Они были родными братьями, жившими в Византии во II веке, работали камнетесами, но все деньги, заработанные на строительстве, отдавали бедным, а сами постоянно молились. Когда-то с помощью молитв они смогли исцелить мужчину, которому каменный осколок повредил глаз. Вскоре братья были приговорены к страшной смерти из-за своей веры в Христа.
Что нельзя делать 18 августа:
- иметь дело с лошадьми;
- ссориться;
- мыть окна.
Народные приметы и поверья:
- кони фыркают и перебирают ногами — погода ухудшится;
- заря темно-красного цвета – к ветреной и мокрой погоде;
- облака плывут низко – скоро будет непогода.
День ангела празднуют:
Варнава, Георгий, Григорий, Дионисий, Евгений, Емилиан, Илларион, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Флор, Христофор.
Также в этот день:
1201 год — основание города Рига (Латвия);
1743 год — были сформулированы правила бокса;
1868 год — французский астроном Пьер Жансен открыл новый элемент — гелий;
1920 год — ратифицирована 19-я поправка к конституции США, которая предоставляла право голосовать женщинам;
1992 год — учредили Почетное отличие Президента Украины, первую награду независимой Украины (с 1996 — орден "За заслуги").
