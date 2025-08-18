18 серпня 2025 року: мучеників Флора і Лавра — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна мати справу з кіньми і сваритися.
Що сталося 18 серпня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Флора і Лавра. Вони були рідними братами, що жили у Візантії в II столітті, працювали каменетесами, але всі гроші, зароблені на будівництві, віддавали бідним, а самі постійно молилися. Колись за допомогою молитов вони змогли зцілити чоловіка, якому кам'яний осколок пошкодив око. Невдовзі братів було засуджено до страшної смерті через їхню віру в Христа.
Що не можна робити 18 серпня:
- мати справу з кіньми;
- сваритися;
- мити вікна.
Народні прикмети та повір'я:
- коні фиркають і перебирають ногами — погода погіршиться;
- зоря темно-червоного кольору — до вітряної та мокрої погоди;
- хмари пливуть низько — скоро буде негода.
День ангела святкують:
Варнава, Георгій, Григорій, Діонісій, Євген, Еміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор.
Також цього дня:
1201 рік — заснування міста Рига (Латвія);
1743 рік — було сформульовано правила боксу;
1868 рік — французький астроном П'єр Жансен відкрив новий елемент — гелій;
1920 рік — ратифіковано 19-ту поправку до конституції США, яка надавала право голосувати жінкам;
1992 рік — заснували Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 — орден "За заслуги").
