18 серпня 2025 року: мучеників Флора і Лавра — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна мати справу з кіньми і сваритися.

Що сталося 18 серпня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Флора і Лавра. Вони були рідними братами, що жили у Візантії в II столітті, працювали каменетесами, але всі гроші, зароблені на будівництві, віддавали бідним, а самі постійно молилися. Колись за допомогою молитов вони змогли зцілити чоловіка, якому кам'яний осколок пошкодив око. Невдовзі братів було засуджено до страшної смерті через їхню віру в Христа.

Що не можна робити 18 серпня:

мати справу з кіньми;

сваритися;

мити вікна.

Народні прикмети та повір'я:

коні фиркають і перебирають ногами — погода погіршиться;

зоря темно-червоного кольору — до вітряної та мокрої погоди;

хмари пливуть низько — скоро буде негода.

День ангела святкують:

Варнава, Георгій, Григорій, Діонісій, Євген, Еміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор.

Також цього дня:

1201 рік — заснування міста Рига (Латвія);

1743 рік — було сформульовано правила боксу;

1868 рік — французький астроном П'єр Жансен відкрив новий елемент — гелій;

1920 рік — ратифіковано 19-ту поправку до конституції США, яка надавала право голосувати жінкам;

1992 рік — заснували Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 — орден "За заслуги").

