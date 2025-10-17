17 октября 2025 года: пророка Осии - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать с острыми предметами, а также плакать и жаловаться на жизнь.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память пророка Осии – первого из двенадцати младших пророков. Он жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве. За 8 веков до Рождества Христова он предсказывал его пришествие. Очень многие его предсказания сбылись. Пророческое служение Осии длилось более 60 лет. Умер святой в глубокой старости.
Что нельзя делать 17 октября:
- работать с острыми предметами;
- плакать и жаловаться на жизнь;
- доверять незнакомцам.
Народные поверья и приметы:
- резко похолодало — к затяжной зиме;
- красная заря — зимой часто будет вьюга;
- домашнее животное прячет нос, когда спит — ближайшие дни будут дождливыми.
День ангела празднуют:
Василий, Дмитрий, Ерофей, Петр, Степан, Тихон, Вероника
Родились в этот день:
1936 год — Иван Драч, украинский прозаик, поэт, сценарист, критик, один из основателей политического движения "Рух";
1972 год — Эминем, американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актер.
А также в этот день:
1956 год — в Швеции заработала первая в мире автоматическая система мобильной связи;
1959 год — южноафриканская компания "Де Бирс" объявила о том, что ею произведены первые искусственные алмазы;
1961 год — В Нью-йоркском Музее современного искусства была выставлена картина Анри Матисса "Лодка" (Le Bateau). Только 3 декабря кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами;
1979 год — Мать Тереза удостоена Нобелевской премии мира.
