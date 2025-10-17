17 октября 2025 года: пророка Осии - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать с острыми предметами, а также плакать и жаловаться на жизнь.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память пророка Осии – первого из двенадцати младших пророков. Он жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве. За 8 веков до Рождества Христова он предсказывал его пришествие. Очень многие его предсказания сбылись. Пророческое служение Осии длилось более 60 лет. Умер святой в глубокой старости.

Что нельзя делать 17 октября:

работать с острыми предметами;

плакать и жаловаться на жизнь;

доверять незнакомцам.

Народные поверья и приметы:

резко похолодало — к затяжной зиме;

красная заря — зимой часто будет вьюга;

домашнее животное прячет нос, когда спит — ближайшие дни будут дождливыми.

День ангела празднуют:

Василий, Дмитрий, Ерофей, Петр, Степан, Тихон, Вероника

Родились в этот день:

1936 год — Иван Драч, украинский прозаик, поэт, сценарист, критик, один из основателей политического движения "Рух";

1972 год — Эминем, американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актер.

А также в этот день:

1956 год — в Швеции заработала первая в мире автоматическая система мобильной связи;

1959 год — южноафриканская компания "Де Бирс" объявила о том, что ею произведены первые искусственные алмазы;

1961 год — В Нью-йоркском Музее современного искусства была выставлена картина Анри Матисса "Лодка" (Le Bateau). Только 3 декабря кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами;

1979 год — Мать Тереза удостоена Нобелевской премии мира.

