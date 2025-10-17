17 жовтня 2025 року: пророка Осії — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати з гострими предметами, а також плакати і скаржитися на життя.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Осії — першого з дванадцяти молодших пророків. Він жив у IX столітті до нашої ери в Ізраїльському царстві. За 8 століть до Різдва Христового він передбачав його пришестя. Дуже багато його передбачень збулися. Пророче служіння Осії тривало понад 60 років. Помер святий у глибокій старості.

Що не можна робити 17 жовтня:

працювати з гострими предметами;

плакати і скаржитися на життя;

довіряти незнайомцям.

Народні повір'я та прикмети:

різко похолодало — до затяжної зими;

червона зоря — взимку часто буде хуртовина;

домашня тварина ховає ніс, коли спить — найближчі дні будуть дощовими.

День ангела святкують:

Василь, Дмитро, Єрофій, Петро, Степан, Тихон, Вероніка

Народилися в цей день:

1936 рік — Іван Драч, український прозаїк, поет, сценарист, критик, один із засновників політичного руху "Рух";

1972 рік — Емінем, американський репер, музичний продюсер, композитор і актор.

А також цього дня:

1956 рік — у Швеції запрацювала перша у світі автоматична система мобільного зв'язку;

1959 рік — південноафриканська компанія "Де Бірс" оголосила про те, що нею вироблено перші штучні алмази;

1961 рік — У Нью-йоркському Музеї сучасного мистецтва було виставлено картину Анрі Матісса "Човен" (Le Bateau). Тільки 3 грудня хтось звернув увагу на те, що картина висить догори дриґом;

1979 рік — Мати Тереза удостоєна Нобелівської премії миру.

