4 ноября 2025 года: епископа Никандра и пресвитера Ермея - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя давать взаймы и выносить что-то из дома.

Что случилось 4 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея. Они были учениками святого Тита, который был последователем апостола Павла, и проповедовали христианство. Однажды правители-язычники узнали о деятельности святых. После чего их долго мучили, но Ермей и Никандр не отреклись от веры. После долгих мучений мужчины погибли.

Что нельзя делать 4 ноября:

давать взаймы;

выносить что-то из дома;

устраивать свадьбу.

Народные поверья и приметы:

мышей очень много — к морозной зиме;

вокруг солнца белые круги — скоро заснежит;

кот часто лижет лапу — хорошая примета.

День ангела празднуют:

Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян.

А также в этот день:

1848 год — открывают первое в мире метро, первая линия метро связывала лондонские вокзалы Паддингтон и Фаррингдон и называлась "Metropolitan Railway";

1861 год — на Железнодорожный вокзал во Львове прибывает первый на территории современной Украины поезд из Вены;

1879 год — получают патент на первый кассовый аппарат;

1922 год — в Королевстве Египет находят гробницу Тутанхамона;

1984 год — основывают компанию "Dell".

