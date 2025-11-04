4 ноября 2025 года: епископа Никандра и пресвитера Ермея - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя давать взаймы и выносить что-то из дома.
Что случилось 4 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея. Они были учениками святого Тита, который был последователем апостола Павла, и проповедовали христианство. Однажды правители-язычники узнали о деятельности святых. После чего их долго мучили, но Ермей и Никандр не отреклись от веры. После долгих мучений мужчины погибли.
Что нельзя делать 4 ноября:
- давать взаймы;
- выносить что-то из дома;
- устраивать свадьбу.
Народные поверья и приметы:
- мышей очень много — к морозной зиме;
- вокруг солнца белые круги — скоро заснежит;
- кот часто лижет лапу — хорошая примета.
День ангела празднуют:
Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян.
А также в этот день:
1848 год — открывают первое в мире метро, первая линия метро связывала лондонские вокзалы Паддингтон и Фаррингдон и называлась "Metropolitan Railway";
1861 год — на Железнодорожный вокзал во Львове прибывает первый на территории современной Украины поезд из Вены;
1879 год — получают патент на первый кассовый аппарат;
1922 год — в Королевстве Египет находят гробницу Тутанхамона;
1984 год — основывают компанию "Dell".
Также Фокус писал календарь церковных праздников на ноябрь 2025 года.