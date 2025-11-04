4 листопада 2025 року: єпископа Никандра і пресвітера Єрмія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна давати в борг і виносити щось із дому.
Що сталося 4 листопада?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Никандра, єпископа Мирського, і пресвітера Єрмея. Вони були учнями святого Тита, який був послідовником апостола Павла, і проповідували християнство. Одного разу правителі-язичники дізналися про діяльність святих. Після чого їх довго мучили, але Єрмей і Никандр не відреклися від віри. Після довгих мук чоловіки загинули.
Що не можна робити 4 листопада:
- давати в борг;
- виносити щось із дому;
- влаштовувати весілля.
Народні повір'я та прикмети:
- мишей дуже багато — до морозної зими;
- навколо сонця білі кола — скоро засніжить;
- кіт часто лиже лапу — гарна прикмета.
День ангела святкують:
Олександр, Григорій, Іван, Ілля, Ісмаїл, Микола, Симон, Степан, Ян.
А також цього дня:
1848 рік — відкривають перше у світі метро, перша лінія метро пов'язувала лондонські вокзали Паддінгтон і Фаррінгдон і називалася "Metropolitan Railway";
1861 рік — на Залізничний вокзал у Львові прибуває перший на території сучасної України поїзд із Відня;
1879 рік — отримують патент на перший касовий апарат;
1922 рік — у Королівстві Єгипет знаходять гробницю Тутанхамона;
1984 рік — засновують компанію "Dell".
