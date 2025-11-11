11 ноября 2025 года: Феодора Студита - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться, а также употреблять алкоголь.

Что случилось 11 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память Феодора Студита. Он был сыном чиновника, получил хорошее образование. Его дядя был игуменом монастыря и под его влиянием Феодор принял постриг со своей женой Анной. Позже и Феодор стал игуменом и аскетом. В VIII веке вместе со своими учениками поселился в Студийском монастыре, где он разработал строгий устав.

Что нельзя делать 11 ноября:

ссориться;

употреблять алкоголь;

занимать деньги.

Народные поверья и приметы:

ночью много звезд на небе – в следующем году будет много грибов;

солнечно – к похолоданию;

если сегодня тепло, то и зима будет теплой;

мокрый снег или дождь — до декабря еще потеплеет.

День ангела празднуют:

Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.

Відео дня

Родились в этот день:

1974 год — Леонардо Ди Каприо, американский актер и продюсер, лауреат премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и др.

А также в этот день:

1859 год — в свет выходит поэма Тараса Шевченко "Мария";

1930 год — запатентован газовый холодильник, изобретение Альберта Эйнштейна и Лео Силарда;

1940 год — в США выпускают первые автомобили "Джип";

1952 год — в Калифорнии продемонстрировали действие первого видеомагнитофона;

2022 год — происходит освобождение Херсона от российской оккупации.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на ноябрь 2025 года.