11 ноября 2025 года: Феодора Студита - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться, а также употреблять алкоголь.
Что случилось 11 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память Феодора Студита. Он был сыном чиновника, получил хорошее образование. Его дядя был игуменом монастыря и под его влиянием Феодор принял постриг со своей женой Анной. Позже и Феодор стал игуменом и аскетом. В VIII веке вместе со своими учениками поселился в Студийском монастыре, где он разработал строгий устав.
Что нельзя делать 11 ноября:
- ссориться;
- употреблять алкоголь;
- занимать деньги.
Народные поверья и приметы:
- ночью много звезд на небе – в следующем году будет много грибов;
- солнечно – к похолоданию;
- если сегодня тепло, то и зима будет теплой;
- мокрый снег или дождь — до декабря еще потеплеет.
День ангела празднуют:
Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.
Родились в этот день:
1974 год — Леонардо Ди Каприо, американский актер и продюсер, лауреат премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и др.
А также в этот день:
1859 год — в свет выходит поэма Тараса Шевченко "Мария";
1930 год — запатентован газовый холодильник, изобретение Альберта Эйнштейна и Лео Силарда;
1940 год — в США выпускают первые автомобили "Джип";
1952 год — в Калифорнии продемонстрировали действие первого видеомагнитофона;
2022 год — происходит освобождение Херсона от российской оккупации.
