11 листопада 2025 року: Феодора Студита — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися, а також вживати алкоголь.
Що сталося 11 листопада?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Феодора Студита. Він був сином чиновника, здобув гарну освіту. Його дядько був ігуменом монастиря і під його впливом Феодор прийняв постриг зі своєю дружиною Анною. Пізніше і Феодор став ігуменом і аскетом. У VIII столітті разом зі своїми учнями оселився в Студійському монастирі, де він розробив суворий статут.
Що не можна робити 11 листопада:
- сваритися;
- вживати алкоголь;
- позичати гроші.
Народні повір'я та прикмети:
- вночі багато зірок на небі — наступного року буде багато грибів;
- сонячно — до похолодання;
- якщо сьогодні тепло, то й зима буде теплою;
- мокрий сніг або дощ — до грудня ще потеплішає.
День ангела святкують:
Вікентій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Федір.
Народилися в цей день:
1974 рік — Леонардо Ді Капріо, американський актор і продюсер, лауреат премій "Оскар", BAFTA, "Золотий глобус" тощо.
А також цього дня:
1859 рік — у світ виходить поема Тараса Шевченка "Марія";
1930 рік — запатентовано газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна і Лео Сіларда;
1940 рік — у США випускають перші автомобілі "Джип";
1952 рік — у Каліфорнії продемонстрували дію першого відеомагнітофона;
2022 рік — відбувається звільнення Херсона від російської окупації.
