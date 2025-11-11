11 листопада 2025 року: Феодора Студита — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися, а також вживати алкоголь.

Що сталося 11 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Феодора Студита. Він був сином чиновника, здобув гарну освіту. Його дядько був ігуменом монастиря і під його впливом Феодор прийняв постриг зі своєю дружиною Анною. Пізніше і Феодор став ігуменом і аскетом. У VIII столітті разом зі своїми учнями оселився в Студійському монастирі, де він розробив суворий статут.

Що не можна робити 11 листопада:

сваритися;

вживати алкоголь;

позичати гроші.

Народні повір'я та прикмети:

вночі багато зірок на небі — наступного року буде багато грибів;

сонячно — до похолодання;

якщо сьогодні тепло, то й зима буде теплою;

мокрий сніг або дощ — до грудня ще потеплішає.

День ангела святкують:

Вікентій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Федір.

Відео дня

Народилися в цей день:

1974 рік — Леонардо Ді Капріо, американський актор і продюсер, лауреат премій "Оскар", BAFTA, "Золотий глобус" тощо.

А також цього дня:

1859 рік — у світ виходить поема Тараса Шевченка "Марія";

1930 рік — запатентовано газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна і Лео Сіларда;

1940 рік — у США випускають перші автомобілі "Джип";

1952 рік — у Каліфорнії продемонстрували дію першого відеомагнітофона;

2022 рік — відбувається звільнення Херсона від російської окупації.

Також Фокус писав календар церковних свят на листопад 2025 року.